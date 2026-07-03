Tiêu dùng xanh bắt đầu từ thói quen giảm, từ chối sử dụng túi ni lông

Khu trải nghiệm tại TH True Mart, 34 đường Hoàng Quốc Việt thu hút đông khách hàng check-in

Ám ảnh túi ni lông lềnh bềnh sau mưa

Từ 1 - 5.7, Tập đoàn TH đồng loạt triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế không sử dụng túi ni lông 3.7 và Chiến dịch Ngày không sử dụng túi ni lông, do Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường (ISPAE), Bộ Nông nghiệp - Môi trường và Sở Công thương Hà Nội phát động tại 16 cửa hàng True Mart. Trong đó, 2 cửa hàng ở 34 đường Hoàng Quốc Việt và 68 phố Chu Huy Mân có khu trải nghiệm với nhiều hoạt động tương tác dành cho người tiêu dùng.

Trong ngày 1.7, khu trải nghiệm tại cửa hàng 34 đường Hoàng Quốc Việt thu hút hàng chục khách hàng hưởng ứng các hoạt động, bày tỏ sự ủng hộ từ bỏ thói quen sử dụng túi ni lông hoặc giảm, tái sử dụng nhiều lần để giảm lượng rác thải ra môi trường.

Gần 2 năm nay, chị Đỗ Thị Ngân luôn sử dụng túi sinh thái thay thế túi ni lông mỗi khi đi mua sắm

Ghé mua sữa lúc chiều muộn, chị Phạm Thị Thanh Huyền, nhà ở đường Cầu Diễn (Hà Nội) chia sẻ bước ngoặt khiến chị quyết tâm thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông xuất phát từ chính áp lực dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày.

Trước đây, mỗi ngày đi chợ chị Huyền dùng ít nhất 4 - 5 túi ni lông. Giữ lại những chiếc túi còn sạch để tái sử dụng nhưng sau vài ngày, bếp lại "ngập" túi lưu trữ, phải đem bỏ vào thùng rác. Quyết tâm giảm sử dụng túi ni lông, chị Huyền đi chợ mỗi tuần 1 lần, chuyển qua sử dụng túi vải, túi nhựa.

Nhưng điều thôi thúc khiến người phụ nữ trẻ này muốn thay đổi nhanh hơn là khi chứng kiến những lúc mưa ngập, túi ni lông cứ nổi lềnh bềnh trên mặt nước giữa đường phố Hà Nội.

"Môi trường không còn được sạch sẽ nữa nếu cứ dùng, xả túi ni lông vô tội vạ. Em chuẩn bị đón em bé chào đời và muốn con mình được lớn lên trong một môi trường xanh sạch hơn và phải bắt đầu từ căn bếp, không gian nhà mình sẽ không còn rác là những chiếc túi ni lông", chị Huyền nói.

Trải nghiệm mini game về thói quen giảm thiểu sử dụng túi ni lông

Cầm theo chiếc túi sinh thái lấy từ cốp xe máy, chị Đỗ Thị Ngân, nhà ở chung cư An Bình, đường Phạm Văn Đồng, từ chối sử dụng túi ni lông từ nhân viên bán hàng. Chị Ngân chia sẻ, không chỉ là mua sữa, khoảng 2 năm nay, trong cốp xe máy phương tiện đi lại hàng ngày lúc nào cũng để sẵn 1- 2 túi. Bất cứ khi nào đi chợ hay ra siêu thị, mưa thực phẩm tươi sống hay mua sữa, chị Ngân đều sử dụng túi mang theo. Ngay cả sản phẩm sữa chua, chị Ngân cũng từ chối lấy thêm thìa nhựa để về nhà dùng thìa của gia đình.

"Chương trình kêu gọi khách hàng giảm túi ni lông của TH rất ý nghĩa. Bình thường túi của TH đã là loại thân thiện, dễ phân hủy hơn rồi nhưng giờ họ tiến thêm bước nữa là triệt để khuyến khích khách tự cầm túi đi mua sắm, như vậy còn tốt hơn nữa", chị Ngân nói.

Doanh nghiệp lan tỏa lối sống xanh

Sự thay đổi nhận thức của người tiêu dùng chung tay bảo vệ môi trường không diễn ra đơn lẻ mà đang nhận được sự tiếp sức rất lớn từ các hoạt động đồng hành, hưởng ứng từ các doanh nghiệp. Điển hình như Tập đoàn TH, ngoài chương trình kêu gọi khách hàng không sử dụng, giảm sử dụng túi ni lông, hạn chế rác thải nhựa dùng một lần được triển khai mạnh mẽ thời gian qua, doanh nghiệp này cũng chủ động chuyển đổi công nghệ, áp dụng giải pháp thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Trải nghiệm mini game về thói quen giảm thiểu sử dụng túi ni lông

Từ năm 2018, toàn bộ hệ thống TH true mart chuyển sang sử dụng túi sinh học thay thế túi ni lông dùng một lần. Đến năm 2022, TH giảm 50% lượng thìa sữa chua dùng một lần đi kèm sản phẩm TH true YOGURT cung ứng ra thị trường. Chuyển đổi đột phá nhất là từ năm 2026, toàn bộ thìa sữa chua của TH được sản xuất các các nguyên liệu có nguồn gốc chủ yếu từ tinh bột thực vật thay thế nhựa.

Trong thiết kế bao bì các sản phẩm, TH cũng yêu cầu các đơn vị sản xuất liên tục rà soát và tối ưu khối lượng vật liệu sử dụng cũng như từng cấu phần bao bì. Nhiều cải tiến đã được thực hiện và theo tính toán, các giải pháp này đóng góp vào chuỗi sáng kiến giúp giảm hơn 600 tấn nhựa mỗi năm.

Nhiều năm nay, TH tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế không sử dụng túi ni lông 3.7

Bên cạnh đó, TH triển khai nhiều hoạt động khuyến khích người tiêu dùng tham gia trực tiếp vào hành trình bảo vệ môi trường. Hàng năm, tập đoàn tổ chức chương trình thu gom vỏ hộp sữa sau sử dụng tại hệ thống TH True Mart góp phần lan tỏa lối sống xanh và nâng cao nhận thức về phân loại, tái chế bao bì ngay từ mỗi gia đình.

Từ chối túi ni lông hôm nay, vì môi trường ngày mai Từ 1 - 5.7, khách hàng mang theo túi cá nhân khi mua sắm, không sử dụng túi ni lông dùng một lần, thực hiện chụp ảnh tại cửa hàng và chia sẻ lên mạng xã hội (check-in) sẽ được tặng quà là sản phẩm TH (áp dụng với 10 khách hàng đầu tiên tại mỗi điểm bán có hóa đơn từ 300.000 đồng). Tại 2 cửa hàng có khu trải nghiệm, khách hàng sẽ tham gia các trò chơi tương tác và nhận những phần quà ý nghĩa. Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Giám đốc Phát triển bền vững Tập đoàn TH, cho biết bên cạnh việc giảm vật liệu nhựa và tối ưu thiết kế bao bì, TH đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện để người tiêu dùng cùng tham gia vào chu trình tuần hoàn thông qua những hành động đơn giản như mang theo túi cá nhân, phân loại và thu gom bao bì sau sử dụng.



