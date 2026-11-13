Tiểu đường: Ăn bắp luộc có làm tăng đường huyết?

Bắp luộc vẫn có thể làm tăng đường huyết

Bắp thuộc nhóm thực vật giàu tinh bột, khác với nhóm ít tinh bột như cải xanh, dưa chuột, súp lơ hay rau bina. Bắp vẫn chứa một lượng đường tự nhiên nhất định. Vì vậy, ăn bắp vẫn có thể khiến đường huyết tăng sau bữa ăn, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Nếu đã kiểm soát tốt đường huyết, người mắc tiểu đường hoàn toàn có thể ăn bắp với lượng vừa phải ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Tuy nhiên, chỉ số đường huyết (GI) của bắp luộc không quá cao. Chỉ số đường huyết cho biết thực phẩm đường bột có thể làm tăng đường huyết nhanh đến mức nào sau khi ăn. Chỉ số này thường được chia thành ba nhóm, gồm 55 trở xuống là thấp, 56–69 là trung bình và 70 trở lên là cao.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety cho thấy bắp nấu chín có GI dao động khoảng 37–62, tùy giống. Một số loại bắp có GI thấp, trong khi những loại khác thuộc nhóm trung bình. Điều này cho thấy bắp luộc không làm đường huyết tăng nhanh như các thực phẩm có GI cao.

Tuy nhiên, GI không phản ánh hết mức độ tăng đường huyết. Một yếu tố cũng quan trọng khác là lượng ăn. Dù bắp có GI không cao nhưng nếu ăn với lượng lớn vẫn có thể khiến đường huyết tăng nhanh.

Chất xơ trong bắp có lợi cho kiểm soát đường huyết

Bên cạnh tinh bột, bắp còn giàu chất xơ. Đây là thành phần có lợi cho sức khỏe chuyển hóa. Chất xơ không được cơ thể phân giải thành đường glucose như tinh bột và đường. Chúng làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu tinh bột, từ đó giảm tốc độ tăng đường huyết sau ăn.

Bắp luộc nguyên hạt còn giữ được phần lớn cấu trúc tự nhiên, trong đó có lớp vỏ hạt chứa chất xơ. Đây là một ưu điểm so với nhiều sản phẩm bắp đã qua chế biến, chẳng hạn một số loại bánh snack hoặc ngũ cốc tinh chế.

Người tiểu đường nên ăn bao nhiêu bắp luộc?

Người mắc bệnh tiểu đường không nhất thiết phải kiêng bắp hoàn toàn. Tuy nhiên, cần kiểm soát khẩu phần để tránh nạp quá nhiều đường bột trong một lần ăn. Theo hướng dẫn dinh dưỡng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), nửa chén bắp nấu chín chứa khoảng 15 gram tinh bột.

Mức tinh bột này nhìn chung là an toàn trong một lần ăn. Nếu ăn bắp nguyên trái, lượng tinh bột sẽ phụ thuộc vào kích thước trái và phần hạt thực sự được ăn.

Một điểm quan trọng là cần tính bắp vào tổng lượng tinh bột của bữa ăn. Chẳng hạn, nếu đã ăn bắp luộc, người bệnh nên cân nhắc giảm lượng cơm, khoai hoặc bánh mì.

Mỗi người có khả năng dung nạp tinh bột khác nhau. Người đang sử dụng insulin hoặc thuốc điều trị tiểu đường cần tuân thủ kế hoạch dinh dưỡng và điều chỉnh thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý thay đổi liều thuốc chỉ vì ăn thêm hoặc giảm bắp, theo Eating Well.