Tiểu đường: Vì sao vết thương nhỏ ở chân dễ biến chứng?

Với người khỏe mạnh, khi da bị trầy xước hay bị vết cắt nhỏ, cơ thể sẽ nhanh chóng huy động các tế bào miễn dịch, đưa máu và dưỡng chất đến vùng tổn thương để giúp vết thương lành lại. Nhưng ở người mắc bệnh tiểu đường, quá trình này diễn ra chậm hơn rất nhiều, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Tổn thương thần kinh và lưu thông máu kém là những nguyên nhân thường gặp khiến người tiểu đường dễ bị tổn thương bàn chân ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Trên thực tế, loét bàn chân là một trong những biến chứng mạn tính phổ biến nhất của bệnh tiểu đường. Đây là nguyên nhân khiến nhiều người phải nhập viện hoặc cắt cụt chi.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp ban đầu chỉ xuất phát từ những tổn thương rất nhỏ như vết phồng rộp do giày mới, một vết nứt ở gót chân, móng chân mọc quặp hoặc một vết xước khi đi chân trần. Nếu không được xử lý đúng cách, những tổn thương này có thể trở thành cửa ngõ để vi khuẩn xâm nhập và gây nhiễm trùng.

Những nguyên nhân khiến người bị tiểu đường dễ bị loét bàn chân gồm:

Tổn thương thần kinh ngoại biên

Khi bị tổn thương bàn chân, người bệnh thường có thể không nhận ra mình bị thương. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là bệnh thần kinh ngoại biên do tiểu đường. Khi đường huyết tăng cao trong thời gian dài, các dây thần kinh, đặc biệt ở bàn chân, có thể bị tổn thương.

Lúc này, người bệnh giảm hoặc mất khả năng cảm nhận đau, nóng, lạnh hay va đập. Họ có thể đi một đôi giày quá chật suốt cả ngày, dẫm phải vật sắc nhọn hoặc bị phồng rộp mà hoàn toàn không nhận ra. Do không có cảm giác đau để cảnh báo, vết thương tiếp tục bị ma sát mỗi khi đi lại và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Lưu thông máu kém

Đường huyết tăng kéo dài cũng có thể làm tổn thương các mạch máu và thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch, gây hẹp mạch máu. Khi các động mạch nuôi bàn chân bị hẹp, lượng máu đến vùng này sẽ giảm xuống.

Máu mang theo ô xy, dưỡng chất và các tế bào miễn dịch cần thiết cho quá trình tái tạo mô. Nếu nguồn máu không đủ, vết thương sẽ mất nhiều thời gian hơn để hồi phục, có thể là nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng.

Miễn dịch hoạt động kém

Một nguyên nhân khác khiến các vết thương ở bàn chân dễ trở nên nghiêm trọng là khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể bị suy giảm. Một nghiên cứu đăng trên chuyên san American Journal of the Medical Sciences cho thấy đường huyết tăng cao kéo dài sẽ làm giảm chức năng của bạch cầu, vốn giúp tiêu diệt vi khuẩn. Khi đó, vi khuẩn dễ phát triển hơn và cơ thể cũng khó kiểm soát tình trạng nhiễm trùng hơn.

Nhiễm trùng lan rất nhanh

Khi vi khuẩn xâm nhập vào vết loét, tình trạng nhiễm trùng có thể tiến triển nhanh hơn nhiều người nghĩ. Ban đầu, người bệnh có thể thấy vùng da quanh vết thương đỏ hơn, sưng, chảy dịch hoặc có mùi hôi. Nếu không được điều trị kịp thời, vi khuẩn có thể lan sang các mô mềm xung quanh, gây viêm mô tế bào, hình thành áp xe hoặc xâm nhập vào xương gây viêm xương tủy, theo Medical News Today.