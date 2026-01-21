Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tư vấn sức khỏe:

Live Tiêu hóa khỏe Tết thêm vui: Dự phòng sớm, điều trị các bệnh tiêu hóa phổ biến

Huỳnh Na
Huỳnh Na
21/01/2026 08:23 GMT+7

Sinh hoạt, ăn uống thất thường, nhiều dầu mỡ, rượu bia... dễ khiến các vấn đề tiêu hóa bùng phát, ảnh hưởng đến sức khỏe và niềm vui sum vầy dịp tết.

Những bệnh lý tiêu hóa phổ biến như viêm dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản, rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng… thường gia tăng trong và sau tết nếu không được dự phòng và xử trí đúng cách.

Chủ động kiểm tra, điều chỉnh ăn uống và phát hiện sớm bệnh lý tiêu hóa trước tết đóng vai trò quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Chương trình tư vấn với chủ đề "Tiêu hóa khỏe Tết thêm vui - Dự phòng sớm, điều trị các bệnh tiêu hóa phổ biến" sẽ diễn ra lúc 20 giờ thứ tư, ngày 21.1.2026, với sự tham gia của các chuyên gia Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, hoặc liên hệ tổng đài 024 7106 6858 hoặc 024 3872 3872 (Hà Nội) để được nhận tư vấn.

