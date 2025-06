Tiêu hủy gần 2.000 gấu bông Baby Three hàm lượng Formaldehyt vượt quy chuẩn cho phép

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa tổ chức tiêu hủy gần 2.000 con gấu bông nhãn hiệu Baby Three. Đây là số hàng hóa không rõ nguồn gốc, có chứa hàm lượng Formaldehyt vượt quy chuẩn cho phép, gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

Gần 2.000 gấu bông Baby Three bị tiêu hủy ẢNH: TRÍ CHIẾN

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại Km201+600 QL18, đoạn qua xã Yên Than (H.Tiên Yên), Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện xe tải biển kiểm soát 29K-163.08 do tài xế Hoàng Văn Lương (34 tuổi, trú tại H.Chi Lăng, Lạng Sơn) điều khiển, có dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 27 thùng carton chứa tổng cộng 1.914 con gấu bông Baby Three, bao bì in chữ nước ngoài. Lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.

Gần 2.000 gấu bông Baby Three trên đường vận chuyển vào nội địa tiêu thụ bị phát hiện ẢNH: TRÍ CHIẾN

Vụ việc sau đó được bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý. Cơ quan công an xác định chủ lô hàng là Hoàng Thành Công (35 tuổi, trú tại xã Bình Thanh, H.Kiến Xương, Thái Bình).

Kết quả giám định cho thấy, sản phẩm có hàm lượng Formaldehyt vượt mức giới hạn cho phép, vi phạm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng đối với chủ hàng Hoàng Thành Công về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời, buộc tiêu hủy toàn bộ gần 2.000 sản phẩm vi phạm.