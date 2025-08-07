Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Tiểu khó, tiểu gắt, đi khám phát hiện hẹp niệu đạo dương vật

Lê Cầm
Lê Cầm
07/08/2025 10:23 GMT+7

Bệnh nhân N.Q.K (29 tuổi, ở TP.HCM) nhập viện trong tình trạng tiểu khó, sưng đau tinh hoàn trái, âm ỉ, tăng dần trong 2 tuần kèm sốt nhẹ.

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết trước đó có triệu chứng tiểu gắt buốt, tiểu khó, bìu trái sưng to, đau nhiều khi sờ chạm. Bệnh nhân đến khám tại một cơ sở y tế nhưng tình trạng ngày càng nặng, nhập viện cấp cứu Bệnh viện Nguyễn Trãi.

Tại khoa cấp cứu, sau khi thăm khám và hội chẩn tại khoa, bác sĩ kết luận bệnh nhân K. viêm tinh hoàn và mào tinh hoàn trái, chuyển khoa Ngoại Niệu điều trị.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Liên Khương, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Nguyễn Trãi cho biết, bệnh nhân được điều trị kháng sinh truyền tĩnh mạch phối hợp kháng viêm và giảm đau mạnh trong 7 ngày thì tinh hoàn trái giảm sưng, hết đau, không sốt. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn than đi tiểu khó, tiểu phải rặn và cảm giác tiểu không hết nước tiểu.

Bệnh nhân được chỉ định chụp niệu đạo bàng quang ngược dòng và chụp bàng quang - niệu đạo khi đi tiểu. Qua kiểm tra kết hợp bệnh sử, bác sĩ chẩn đoán hẹp niệu đạo dương vật.

Ghép niêm mạc miệng để điều trị hẹp niệu đạo

Ê kíp quyết định phẫu thuật tạo hình niệu đạo trước bằng ghép niêm mạc miệng. Bác sĩ tiến hành rạch da quanh quy đầu, bóc tách đến đoạn niệu đạo bị hẹp. Mảnh ghép niêm mạc má kích thước 1,5x6 cm được lấy, xử lý, rồi khâu đính cố định vào nền thể hang để tái tạo ống niệu đạo mới. Sau đó, bệnh nhân được cầm máu, khâu khép thể xốp, da quy đầu và băng ép lại vùng được ghép.

Theo bác sĩ Khương kỹ thuật ghép niêm mạc miệng trong điều trị hẹp niệu đạo trước là một kỹ thuật phức tạp, nhiều công đoạn và đòi hỏi sự tỉ mĩ, tinh tế. Với các trường hợp hẹp niệu đạo dương vật đoạn dài, không thể phẫu thuật cắt nối, phương pháp điều trị tạo hình bằng mảnh ghép tự thân có nhiều ưu thế như cho kết quả tốt, tỷ lệ thành công theo y văn cao (82-89%).

Bác sĩ: Không chủ quan với triệu chứng tiểu khó, tiểu gắt - Ảnh 1.

Các bác sĩ trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân

ẢNH: BSCC

Không chủ quan với triệu chứng tiểu khó, tiểu yếu

Thạc sĩ - bác sĩ Võ Duy Tâm, Bệnh viện Nguyễn Trãi cho biết, hẹp niệu đạo có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ bẩm sinh, tự miễn cho đến mắc phải (như sau chấn thương, sau viêm niệu đạo, do can thiệp y tế,…) nhưng đều dẫn đến một hệ quả chung là tiểu khó và các rối loạn đi tiểu khác.

Nếu bạn hiện cảm thấy có các rối loạn đi tiểu, đặc biệt là biểu hiện bế tắc đường tiểu như tiểu khó, tiểu phải rặn, tiểu lâu, tia nước tiểu yếu, nhỏ, tiểu không hết nước tiểu,… bạn nên đi khám để được kiểm tra, tầm soát hẹp niệu đạo cũng như nhiều nguyên nhân gây bế tắc đường tiểu. Đặc biệt có các yếu tố nguy cơ như tiền sử viêm niệu đạo, tiền sử chấn thương cơ quan sinh dục, từng can thiệp y tế (phẫu thuật nội soi đường tiết niệu, đặt sonde niệu đạo,…).

"Không nên chủ quan với các biểu hiện tiểu khó vì chúng có thể dẫn đến mất hoàn toàn chức năng bàng quang cũng như ảnh hưởng đến hoạt động của đường tiết niệu, tiềm ẩn nguy cơ suy thận", bác sĩ Tâm khuyến cáo.

