Tiểu nhiều trong ngày: 4 vấn đề sức khỏe không nên bỏ qua

Điều quan trọng là phân biệt giữa tiểu nhiều lần và tăng lượng nước tiểu. Có người thường xuyên buồn tiểu nhưng mỗi lần chỉ tiểu được một ít, trong khi người khác lại thải ra lượng nước tiểu nhiều hơn bình thường. Hai tình trạng này có thể liên quan đến những nguyên nhân khác nhau và cần được đánh giá phù hợp, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Bàng quang tăng hoạt có thể làm giật mình thức giấc giữa đêm để đi vệ sinh ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Dưới đây là những vấn đề sức khỏe sẽ khiến người bệnh tiểu nhiều:

Tiểu đường

Đi tiểu nhiều lần, đặc biệt khi mỗi lần tiểu thải ra lượng nước tiểu lớn, có thể là một trong những dấu hiệu của tiểu đường. Khi đường huyết tăng cao, thận phải đào thải lượng đường glucose dư thừa qua nước tiểu. Đường glucose kéo theo nước, khiến cơ thể sản xuất nhiều nước tiểu hơn bình thường.

Ngoài tiểu nhiều và khát nước, người mắc tiểu đường còn hay cảm thấy mệt mỏi, nhìn mờ hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, không phải ai cũng xuất hiện đầy đủ các triệu chứng này. Đặc biệt, người mắc tiểu đường loại 2 ở giai đoạn đầu có thể không nhận thấy dấu hiệu bất thường rõ ràng, bác sĩ chuyên khoa nội tiết Kevin Pantalone tại trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic bang Ohio (Mỹ) cho biết.

Nhiễm trùng đường tiết niệu

Nhiễm trùng đường tiết niệu là nguyên nhân thường gặp gây tiểu nhiều lần. Tình trạng này xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập và phát triển trong đường tiết niệu, đặc biệt là bàng quang. Khi bàng quang bị viêm, người bệnh sẽ liên tục cảm thấy muốn đi vệ sinh dù lượng nước tiểu trong bàng quang không nhiều. Vì vậy, mỗi lần đi tiểu thường chỉ thải ra một ít nước tiểu.

Bên cạnh tiểu nhiều, người bệnh còn cảm thấy nóng rát hoặc đau khi đi tiểu, đau tức vùng bụng dưới, nước tiểu đục hoặc có mùi khác thường. Một số trường hợp còn xuất hiện máu trong nước tiểu.

Bàng quang tăng hoạt

Bàng quang tăng hoạt là tình trạng khiến người bệnh thường xuyên buồn tiểu đột ngột, khó trì hoãn việc đi vệ sinh và đôi khi không kịp vào nhà vệ sinh. Người mắc tình trạng này có thể đi tiểu nhiều lần vào ban ngày, thức giấc giữa đêm để đi vệ sinh.

Nguyên nhân của bàng quang tăng hoạt là sự rối loạn chức năng chứa nước tiểu của bàng quang, thường do cơ thành bàng quang co bóp không tự chủ.

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Phì đại tuyến tiền liệt

Ở nam giới, đặc biệt là người lớn tuổi, tiểu nhiều lần có thể liên quan đến phì đại tuyến tiền liệt lành tính. Tuyến tiền liệt nằm ngay bên dưới bàng quang và bao quanh một phần niệu đạo.

Khi tuyến tiền liệt lớn lên, nó có thể chèn ép niệu đạo, khiến nước tiểu thoát ra khó khăn. Hệ quả là bàng quang phải hoạt động nhiều hơn để đẩy nước tiểu ra ngoài và khó được làm rỗng hoàn toàn.

Phì đại tuyến tiền liệt lành tính không đồng nghĩa với ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, các bệnh lý tuyến tiền liệt có thể gây ra những triệu chứng giống nhau nên người mắc cần khám bác sĩ để được chẩn đoán, theo Healthline.