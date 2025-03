‘Tiểu thiên hậu Đài Loan’ Trương Thiều Hàm trẻ trung ở tuổi 43

Trương Thiều Hàm sinh năm 1982, là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc trẻ trung đáng ngưỡng mộ dù đã bước vào tuổi tứ tuần.

"Tiểu thiên hậu Đài Loan" hóa nữ chiến binh mạnh mẽ đẹp kiêu sa, rạng ngời trong trang phục của nhà thiết kế Việt ẢNH: INSTAGRAM NV

Nhà thiết kế Hà Thanh Việt cho biết sau show diễn Fly Me To The Moon, anh được stylist của nhiều nghệ sĩ quốc tế liên hệ đặt hàng. Việc Trương Thiều Hàm chọn thiết kế từng được Hoa hậu H'Hen Niê diện khiến anh rất xúc động vì anh cũng là một fan của nữ nghệ sĩ này.

Bộ trang phục được mỹ nhân Đài Loan chọn, lấy cảm hứng từ cánh chim đại bàng, một biểu tượng của quyền lực và khao khát tự do. Trang phục mang phong cách thời trang vị lai (Futuristic) tông màu bạc, bao gồm phần váy lệch vai xếp nếp và tạo hình mô phỏng đôi cánh kim loại vừa sắc sảo vừa mạnh mẽ vươn lên giữa dải ngân hà.

Sở hữu gương mặt thanh tú trong veo và nhiều tài năng nghệ thuật, Trương Thiều Hàm bước vào làng giải trí Trung Quốc trong vai trò diễn viên phim thần tượng và sau đó là lĩnh vực ca hát. Cô được khán giả Việt Nam biết đến qua các phim truyền hình như Công chúa tiểu muội, Chuyện tình biển xanh, Người tình Valentine…

Không chỉ nổi tiếng về khả năng diễn xuất và giọng hát ngọt ngào giàu nội lực, mỹ nhân Đài Loan còn gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp ấn tượng. Thập niên 2000, cô là một trong những mỹ nhân nổi tiếng hàng đầu và được đặt cho biệt danh “tiểu thiên hậu Đài Loan".

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động, nữ nghệ sĩ đa tài vẫn khiến người hâm mộ mê mẩn bởi thần thái tươi trẻ và nhan sắc không tuổi. Cô từng tiết lộ bí quyết "đóng băng tuổi tác" chính là việc duy trì lối sống lành mạnh, dinh dưỡng cân bằng và chăm sóc da kỹ lưỡng lên tới 3 giờ mỗi ngày.

Xinh đẹp, trẻ trung từ trên sân khấu đến đời thường, nhan sắc "lão hóa ngược" của mỹ nhân phim Chuyện tình biển xanh truyền cảm hứng cho người hâm mộ và khán giả ẢNH: INSTAGRAM NV