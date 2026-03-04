Tiểu thư gia tộc Samsung ra sao sau 1 năm vào showbiz?

Xuất thân từ gia tộc Samsung danh giá và là ái nữ của đế chế bán lẻ Shinsegae, Annie từng gây bão truyền thông ngay từ khi debut ẢNH: INSTAGRAM NV

Sự xuất hiện của Annie Moon (thành viên nhóm ALLDAY PROJECT - ADP) trên bìa tạp chí Vogue Korea số tháng 3 với chủ đề Annie As A Woman trở thành tâm điểm bàn tán của giới mộ điệu. Từng gây sốt ngay từ ngày đầu ra mắt nhờ gia thế "khủng", là cháu gái đời thứ tư của gia tộc Samsung và ái nữ tập đoàn Shinsegae, nhan sắc và khí chất của tiểu thư sinh năm 2002 cho thấy sự thăng hạng rõ rệt sau thời gian tôi luyện trong môi trường Kpop khắc nghiệt.

Từ tân binh Kpop đến quý cô thời thượng

Annie Moon (tên thật Moon Seo Yoon) đang là một trong những gương mặt nổi bật nhất của làng giải trí Hàn Quốc hiện nay. Sinh năm 2002 tại Seoul, Annie là cháu ngoại của Lee Myung Hee, Chủ tịch danh dự của tập đoàn bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc Shinsegae Group, con gái chủ tịch hiện tại của Shinsegae, bà Chung Yoo Kyung. Bên cạnh đó, cô còn là chắt của Lee Byung Chul, người sáng lập Samsung Group, một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới.

Annie Moon và nhóm ALLDAY PROJECT (ảnh phải). Sau một năm hoạt động trong môi trường Kpop đầy cạnh tranh, điều công chúng nhắc đến nhiều hơn cả lại chính là nhan sắc và khí chất ngày càng thăng hạng của idol sinh năm 2002 ẢNH: INSTAGRAM NV

Xuất thân từ một trong những dòng họ quyền lực nhất Hàn Quốc, Annie Moon nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay cả khi còn là thực tập sinh. Theo Allkpop, cô từng bị gia đình phản đối vào ngành giải trí, khiến bản thân phải kiên trì thuyết phục trong suốt nhiều năm. Nhờ được nhận vào trường đại học danh tiếng Columbia (Mỹ), Annie mới được gia đình cho ra mắt công chúng với vai trò thành viên nhóm ALLDAY PROJECT vào tháng 6.2025, dưới trướng The Black Label, công ty do nhà sản xuất Teddy lãnh đạo.

Nhóm debut với đĩa đơn FAMOUS, đạt vị trí cao trên các bảng xếp hạng nhạc số ngay sau khi phát hành. Điều này đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi một "chaebol heir" - idol xuất thân từ gia tộc tài phiệt, chính thức gia nhập thế giới K-pop vốn thường gắn liền với những câu chuyện nỗ lực, vượt khó.

Trong bộ ảnh kết hợp cùng thương hiệu trang sức và đồng hồ Thụy Sĩ Piaget mới đây, Annie đã chứng minh sức hút không chỉ đến từ danh xưng "rich kid Kpop" mà còn từ thần thái sắc sảo, quyến rũ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vị thế độc tôn trong cả âm nhạc lẫn thời trang

Sự xuất hiện của Annie trên trang bìa số tháng 3 của tạp chí Vogue Korea với chủ đề Annie As A Woman nhanh chóng lan rộng trên các diễn đàn K-pop và thời trang. Bộ ảnh thể hiện một hình ảnh quyến rũ, điềm tĩnh và tràn đầy sức hút, hoàn toàn khác với những hình ảnh năng động trẻ trung thường thấy của các idol mới debut.

Trong loạt shoot hình, Annie kết hợp cùng các thiết kế đồng hồ và trang sức xa xỉ của thương hiệu Piaget, bao gồm bộ trang sức vàng 18K Possession, đồng hồ Limelight Gala, các phiên bản High Jewelry thể hiện nét lấp lánh tinh xảo. Những món trang sức độc đáo này không chỉ tôn vinh sắc vóc và thần thái của nữ ca sĩ mà còn gợi nhắc đến sự giao thoa giữa thời trang cao cấp và phong cách sống sang chảnh, quyền uy, đúng chất một tiểu thư thế hệ mới.

Nhan sắc của Annie sau một thời gian gia nhập Kpop được giới chuyên môn đánh giá là sự giao thoa hoàn hảo giữa khí chất thượng lưu bẩm sinh và tinh thần Haute Joaillerie đẳng cấp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Điểm đáng chú ý là cách Annie làm chủ ánh mắt và biểu cảm trước ống kính. Từng khung hình không ồn ào, không phô trương, mà toát lên sự tự tin được tôi luyện qua thời gian. Đây chính là sự thay đổi rõ nét nhất sau khi bước vào Kpop, một môi trường yêu cầu cao về khả năng kiểm soát hình ảnh và phong thái sân khấu.

Dù đang trong thời gian tạm nghỉ hoạt động nhóm để hoàn thành việc học tại Đại học Columbia, Annie vẫn chứng tỏ sức ảnh hưởng "không đối thủ" của mình. Giữa những luồng ý kiến trái chiều về việc du học, nhan sắc của cô trên bìa Vogue Korea như một lời khẳng định về vị thế riêng biệt: một gương mặt trẻ biết dung hòa giữa nền tảng xuất thân danh giá và học vấn ưu tú để tạo nên sức hút độc bản.

Cô không chỉ đơn thuần là một ngôi sao giải trí, mà đang dần xây dựng hình ảnh một biểu tượng thời trang cao cấp, biết cách sử dụng nhan sắc và tri thức để khẳng định vị thế trong làng giải trí ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Truyền thông quốc tế và fan K-pop ngày càng công nhận người đẹp 2K2 không chỉ vì danh tiếng hậu thuẫn, mà còn nhờ tài năng, phong cách và thái độ chuyên nghiệp. Trong một thế giới mà idol thường được gắn với hình tượng "hoàn hảo", Annie thể hiện rằng một nghệ sĩ Gen Z cũng có thể vừa giữ cá tính vừa hòa nhập sâu sắc với cả âm nhạc lẫn văn hóa thời trang cao cấp.