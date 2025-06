Sáng đầu tuần, thay vì mở cửa đón khách, rất nhiều tiểu thương ở lầu 1 chợ An Đông (quận 5, TP.HCM) đồng loạt đóng sạp hàng. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng khi phóng viên hỏi chuyện, số khác thất thểu, chán nản ngồi trước sạp hàng. Khung cảnh này theo chia sẻ từ tiểu thương, đã diễn ra vài ngày nay. Nguyên nhân là do lo ngại bị kiểm tra, tịch thu hàng hóa do bán hàng không có hóa đơn đầu vào.

Thay vì mở cửa đón khách, rất nhiều tiểu thương ở lầu 1 chợ An Đông (quận 5, TP.HCM) đồng loạt đóng sạp hàng ẢNH: VÕ HIẾU

Các tiểu thương đóng cửa, ngồi trước sạp hàng ẢNH: VÕ HIẾU

Khi được phóng viên hỏi tâm lý bất an của tiểu thương bắt nguồn từ đâu, họ cho biết vì nghe nói trong chợ đã có tiểu thương bị tịch thu hàng hóa do không có hóa đơn đầu vào nên ai nấy đều không dám mở cửa bán buôn. Sự nghi hoặc, bất an bao trùm các gian hàng.

Bà Thanh Nhàn, một tiểu thương kinh doanh ở chợ An Đông cho biết: "Cách đây 3 bữa là có cái kho bị tịch thu hàng vì không có đầu vào. Tôi thì không coi trực tiếp nhưng mà nghe người ta nói như vậy. Nên bà con nghe như vậy nên bà con đóng cửa hết".

Tiểu thương chợ sỉ đóng cửa đầu tuần: Chuyện gì đang xảy ra?

Tìm đến sạp hàng mà theo lời của tiểu thương khác là bị tịch thu hàng, thì chủ cửa hàng đi vắng, người phụ bán né ống kính phóng viên.

Tuy nhiên, khi làm việc với đại diện ban quản lý chợ An Đông ngay sau đó, người phụ việc cho biết không có chuyện quản lý thị trường đến “bắt hàng” ở như lời đồn, mà là UBND phường kiểm tra giấy phép kho hàng ở địa phương (ở phường 9, quận 5), hoàn toàn không liên quan chuyện kiểm tra giấy phép đầu vào của hàng hóa.

Về khía cạnh hàng tồn, các tiểu thương bày tỏ mong muốn lớn nhất là có hẳn 6 tháng để giải quyết, với điều kiện không gặp bất kỳ vướng mắc nào.

Chợ truyền thống xưa đã vắng khách, nay lại còn vắng cả tiểu thương ẢNH: VÕ HIẾU

Thông báo của 1 gian hàng về việc tạm ngưng kinh doanh từ 1.6.2025 ẢNH: VÕ HIẾU

Theo các tiểu thương, muốn việc giải quyết hàng tồn hiệu quả, họ phải có sự thoải mái về tâm lý, không phải bán buôn trong cảnh nơm nớp bất an.