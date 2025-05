Tiểu thương chợ vải Ninh Hiệp đồng loạt đóng cửa, ngừng kinh doanh

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào chiều 21.5 tại chợ Ninh Hiệp - chợ đầu mối về vải lớn nhất miền Bắc, không khí buôn bán tại đây vắng lặng lạ thường. Dọc các con ngõ xung quanh và trung tâm thương mại tại chợ, cảnh tượng im ắng bao trùm khắp nơi do nhiều cửa hàng đóng cửa, ngừng kinh doanh. Một số khác thì mở cửa hé hoặc mở cửa nhưng lác đác khách mua.

Con đường trung tâm xã Ninh Hiệp nhiều cửa hàng đã đóng cửa im lìm ẢNH: TRƯỜNG HUY

Điều đáng nói, việc nhiều tiểu thương đóng cửa ngừng kinh doanh trùng với thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa.

Trong vai một khách thuê mặt bằng để mở cửa hàng tại trung tâm thương mại Sơn Long, phóng viên tiếp cận một số tiểu thương đang mở cửa buôn bán. Tại đây, tiểu thương cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc đóng cửa.

Đầu tiên là do các cửa hàng không cạnh tranh được giá so với các cửa hàng bán qua mạng xã hội như TikTok, sàn thương mại điện tử Shopee... nên hàng hóa ế ẩm, không có lãi buộc phải đóng cửa. Tiếp đó, người này đưa ra lý do chủ cửa hàng đi du lịch và lý do khác là "né" lực lượng chức năng kiểm tra.

Một tiểu thương khác cho biết, việc nhiều người đóng cửa ngừng buôn bán mới diễn ra cách đây vài hôm, sau khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng.

"Họ sợ bị lực lượng chức năng kiểm tra, quanh khu vực này người dân toàn bán hàng thanh lý, hàng theo cân, hàng hết hạn thì làm gì có giấy tờ. Vậy nên, khi có người kiểm tra họ sợ nên đóng cửa", một tiểu thương nhận định.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội xác nhận, lực lượng quản lý thị trường xuất hiện tại chợ Ninh Hiệp là thực hiện theo Công điện 65 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Vị lãnh đạo cho biết thêm, việc kiểm tra đang được tiến hành, khi có thông tin cụ thể sẽ trả lời báo chí bằng văn bản.

