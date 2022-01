Tiểu thương phát rầu vì chợ ế!

Dạo một vòng các chợ nổi tiếng ở TP.HCM, không khí càng gần tết có chút khởi sắc so với thời điểm vừa mới hết giãn cách, tuy nhiên, nếu so với mùa tết các năm trước thì sức mua tại các chợ giảm mạnh.

Cô Hạnh, chủ tiệm trà, bánh, mứt tại chợ Hòa Bình than thở: Mấy năm trước bánh mứt luôn là mặt hàng bán chạy nhất, vì nhà nào cũng tranh thủ mua, nhưng năm nay đến cận tết rồi mà chợ vắng hoe, giá bánh mứt thì rẻ hơn nhiều nhưng chờ người mua không thấy.

Cô Lương Thiếu Trân - tiểu thương chợ An Đông cho biết: Chợ rất vắng, gần sát tết rồi mà khách không thấy đâu. Tình hình từ nay đến tết cũng chưa biết thế nào!

Cô Kim Liên - chủ sạp kinh doanh đồ gia dụng cũng buồn so khi chia sẻ: Còn vài ngày nữa là tết rồi nhưng tình hình khách đến mua sắm rất vắng vẻ. Hàng hóa năm nay tôi nhập về rất nhiều, rất phong phú nhưng sức mua kém hẳn so với các năm trước. Cô Phương Minh, chủ sạp 91 ở tầng hầm chợ An Đông tình cảnh cũng tương tự : Tôi bán các loại đồ phong thủy, trang trí cao cấp, mấy năm trước khách rất đông, đa phần là khách Việt kiều, khách Trung Quốc, Đài Loan… Năm nay không có khách du lịch, cũng không có Việt kiều, khách trong nước thì thắt chặt chi tiêu. Những mặt hàng xa xỉ, không thiết yếu thì càng khó bán hơn nữa.





Một tiểu thương ở chợ Phú Thọ, Q.11, TP.HCM bộc bạch: Năm nay sức mua kém lắm. Nếu năm trước giảm đã 50% thì năm nay còn giảm hơn nữa, chỉ còn 20%. Khách không có, hàng hóa thì chúng tôi vẫn phải nhập về bán mà không dám tăng giá, thậm chí lời một món có 500 đồng cũng bán.

Chợ Bến Thành, ngôi chợ nằm giữa trung tâm Sài Gòn chịu thiệt hại nặng nề nhất khi phải đóng cửa từ rất lâu, đến khi mở cửa trở lại thì hoàn toàn không có khách du lịch. Những ngày gần tết, tình hình trong chợ hết sức vắng vẻ, nhiều sạp treo bảng cho thuê. Những ngày cuối năm, nhiều sạp lâu năm cũng chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, bánh mứt, đồ khô để phục vụ nhu cầu mua sắm, tuy nhiên người mua lại rất thưa thớt. Cô Huệ, tiểu thương tại chợ Bến Thành cho biết: Nếu ở thời điểm này 2 năm trước thì khách nườm nượp chen lấn nhau, năm nay dịch bệnh, người dân giảm thu nhập nên sức mua kém, đạt được 1/3 so với mọi năm thôi là cũng mừng lắm rồi.

Các chủ sạp, tiểu thương hầu hết đều rất lo lắng, tuy nhiên, với diễn biến dịch bệnh vẫn còn khắp nơi, thu nhập người dân giảm sút, thắt chặt chi tiêu, thì các tiểu thương chỉ biết cầm cự trong mùa tết năm nay và hy vọng thời gian tới tình hình sẽ sáng sủa hơn