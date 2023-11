Tiểu thương 'tố' Ban quản lý chợ An Đông thu tiền vệ sinh của khách hàng trái thỏa thuận

Theo phản ánh của các tiểu thương chợ An Đông (Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông, quận 5, TP.HCM), Ban quản lý chợ đã ký hợp đồng với đơn vị dịch vụ công ích là thầu gói quét dọn rác vệ sinh, nhà vệ sinh cho cả 4 tầng có hoạt động kinh doanh tại chợ An Đông. Theo đó, giá mỗi sạp Ban quản lý thu của tiểu thương là 187.000 đồng/tháng (bao gồm phí vệ sinh cho khách đến chợ tham quan mua sắm).

Tiểu thương cho biết họ nỗ lực kéo từng khách hàng lẻ đến chợ vì mãi lực tại chợ rất yếu... Đ.N.T

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn "trước mặt 4 nhà vệ sinh phát sinh 4 thùng thu tiền khách đến mua sắm từ 3.000 - 5.000 đồng/người/lượt. Người giúp việc, bán hàng cho các chủ sạp khi đi vệ sinh phải mang... thẻ bán hàng để không phải đóng tiền. Việc thu tiền đi vệ sinh của khách đến chợ mua sắm, tham quan... ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý khách hàng, bởi trong thực tế đã thu của tiểu thương để "bao" dịch vụ vệ sinh này rồi. Hơn nữa, Ban quản lý đang vận động tiểu thương và khách hàng không sử dụng tiền mặt, nên rất nhiều khách đến mua hàng tại chợ đều dùng thẻ, chuyển khoản... Vậy tiền lẻ đâu để khách trả khi sử dụng nhà vệ sinh? Nhiều khách hàng phải quay trở ra chợ vì không có tiền lẻ...", đơn thư viết.

Cũng theo đơn thư, Ban quản lý chợ An Đông đã "bất nhất" trong việc thực hiện các quy định mà ngay từ đầu, chính Ban quản lý đã phổ biến đến các tiểu thương. Cụ thể, mỗi sạp (rộng 2,1m2) đóng các khoản tiền liên quan điện như sau: điện máy lạnh là 350.000 đồng/tháng (tăng từ 200.000 đồng/tháng lên 350.000 đồng/tháng từ tháng 3.2022), tiền điện lối đi chung 70.000 đồng/tháng, điện trong sạp 4.000 đồng/kWh (trung bình khoảng 80 kWh/tháng/sạp). Như vậy, nếu thêm tiền sử dụng diện tích 200.000 đồng/tháng, tiền phí vệ sinh 187.000 đồng/tháng, mỗi sạp trả 1,2 triệu đồng/tháng.

An Đông là một trong những chợ sỉ chuyên hàng áo quần, giày dép, đồ khô... lớn nhất tại miền Nam LAM NGHI

Với khoản thu tiền điện máy lạnh 350.000 đồng/tháng/sạp, Ban quản lý chợ quy định giờ mở và tắt hệ thống điều hòa cụ thể: Sáng mở từ 7 giờ và kéo dài đến 17 giờ 30 phút mỗi ngày. Tuy nhiên, từ tháng 2.2023 đến nay, Ban quản lý chợ đã mở điều hòa chợ trễ hơn 1 tiếng, bắt đầu lúc 8 giờ sáng và tắt lúc 16 giờ 40 phút. Tổng cộng thời gian "cắt" máy lạnh tại chợ là 110 phút, gần 2 tiếng đồng hồ.

"Việc chậm mở hệ thống điều hòa và tắt sớm khiến thời gian hoạt động mở cửa bán hàng của tiểu thương buộc phải thu ngắn lại. Bởi do đã đóng kính kín, sáng mở sớm không có máy lạnh, khách không dám vào chợ mua vì ngộp rất khó chịu. Tương tự, chiều đóng sớm thì đa số lượng khách mua sỉ muộn như lâu nay là không dám vào chợ vì vừa nóng vừa ngộp. Trong khi tiểu thương vẫn đóng đủ tiền máy lạnh, Ban quản lý báo thu bao nhiêu, chúng tôi đóng bấy nhiều. Từ tháng 5, tiền điện tại mỗi quầy sạp Ban quản lý chợ cũng thu từ tiểu thương tăng đến 17%, cao hơn 5 lần mức tăng 3% mà Bộ Công thương và ngành điện quy định. Vậy việc "cắt xét" gần 2 tiếng đồng hồ máy lạnh mỗi ngày của tiểu thương thì tiền điện này đi đâu?", đơn thư của tập thể tiểu thương nêu.

Từ đó, các tiểu thương kiến nghị: Việc kinh doanh mua bán tại chợ vẫn rất khó khăn. Tiểu thương mong ngóng, chờ từng khách vào chợ mua sắm muộn. Mong Ban quản lý chợ, Phòng kinh tế quận 5 quan tâm, tắt mở máy lạnh đúng giờ quy định. Bên cạnh đó, tiểu thương cũng kiến nghị Ban quản lý ngưng thu tiền vệ sinh khách vãng lai - là những khách hàng quan trọng giúp mãi lực tại chợ cải thiện - để họ vào mua sắm tại chợ với tinh thần thoải mái, văn minh hơn.

Trước đó, bà Sử Thị Ái Oanh (tiểu thương kinh doanh tại chợ An Đông) cũng có đơn thư trình bày bị Ban quản lý chợ đột ngột niêm phong sạp khi không có chủ sạp. Lý do, trong 5 loại phí phải đóng, theo bà Oanh và một số tiểu thương khác, có loại phí sử dụng diện tích bán hàng (200.000 đồng/sạp) theo bà Oanh là không hợp lý và đã kiện ra tòa, đang chờ phán quyết của tòa án. Còn lại 4 loại phí và thuế đóng hàng tháng, bà Oanh chấp hành đầy đủ. Tuy vậy, bà Oanh cho biết, Ban quản lý đã tự ý niêm phong và giữ hết hàng hóa (tài sản) của bà trong sạp khiến việc kinh doanh của bà bị gián đoạn gặp khó khăn. Vụ việc này sau đó đã bị tiểu thương phản ứng, chiều ngày 6.11, bà Oanh cho biết đã mời luật sư đến làm việc, nhưng Ban quản lý chợ không tiếp cho đến cuối ngày. Sang ngày 7.11, bà Oanh cho biết đã trực tiếp mở niêm phong và kinh doanh lại cho đến nay. Tuy vậy, các tiểu thương đang có tranh chấp về phí sử dụng diện tích bán hàng vẫn lo lắng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự sạp bà Oanh.