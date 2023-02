Tiểu Vy giản dị đọ sắc cùng Diễm My 9X, Chúng Huyền Thanh

Sự kiện giới thiệu bộ sưu tập mới mang chủ đề The Art of Everyday Life được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, quy tụ nhiều sao Việt như Hoa hậu Tiểu Vy, diễn viên Diễm My, người mẫu Thùy Dương...

Tiểu Vy chọn trang phục đơn giản khi đi sự kiện. Cô phối sơ mi trắng với quần jean, khoe nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 23. Người đẹp được nhận xét ngày càng nhuận sắc sau 5 năm đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Người đẹp cũng không ngại thử sức với nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ nữ tính đến quyến rũ BTC

Thời gian qua, ngoài vai trò người mẫu, Tiểu Vy còn tích cực tham gia gameshow. Người đẹp sinh năm 2000 còn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong bộ phim điện ảnh Đảo độc đắc và web-drama Chủ tịch giao hàng BTC

Yến Nhi phối váy chữ A với áo ngắn bên trong và áo khoác bên ngoài, khéo léo khoe vòng eo thon. Nữ ca sĩ còn kết hợp cùng nón lưỡi trai, giúp hình ảnh trở nên cá tính hơn BTC

Chúng Huyền Thanh diện trang phục đồng điệu với Jay Quân. Kể từ khi kết hôn, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại sự kiện. Học trò Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng thon thả sau khi sinh em bé BTC

Diện trang phục đơn giản, Diễm My 9X vẫn thu hút ánh nhìn bởi nhan sắc quyến rũ. Cô vừa được bạn trai cầu hôn cách đây không lâu. Nhiều khán giả mong chờ đám cưới của diễn viên Giấc mơ của mẹ trong thời gian tới BTC

Thanh Tùng diện cây đen đến dự buổi ra mắt bộ sưu tập mới mang chủ đề The Art of Everyday Life. Trước đó, diễn viên 9X từng gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Quý ông hoàn mỹ và là học trò của siêu mẫu Xuân Lan BTC

Thùy Dương chọn áo thun, quần jean cho lần xuất hiện này. Chiều cao vượt trội cùng kiểu tóc khác lạ giúp nữ người mẫu nổi bật hơn BTC

Mộng Thường là người mẫu phi giới tính. Cô cũng từng dự thi Miss International Queen Vietnam 2020, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, chiều cao nổi bật 1,76m BTC

Nhung Gumiho khoe nhan sắc ngọt ngào tại sự kiện. Trước đó, cô từng góp mặt trong Tay buôn, buông tay của Võ Đăng Khoa BTC