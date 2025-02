Tiffany (SNSD), Jason Derulo và loạt sao quốc tế xác nhận về Việt Nam biểu diễn

Jason Derulo lần đầu chính thức biểu diễn ở Việt Nam ẢNH: INSTAGRAM JASON DERULO

Mới đây, fan Việt Nam dậy sóng trước thông tin nam ca sĩ người Mỹ Jason Derulo sẽ đến TP.HCM biểu diễn tại GAMA PreShow - The Opening, sự kiện được tổ chức vào ngày 22.3 tại Công viên bờ sông Sài Gòn, TP.HCM. Ngoài Jason Derulo, show còn quy tụ loạt sao Vpop như Mono, Blacka, LowG, Mỹ Mỹ, Lil Wuyn, DJ Mie và Trần Anh Huy.



Jason Derulo sinh năm 1989, tên thật là Jason Joel Desrouleaux, là ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, diễn viên người Mỹ. Tên tuổi của anh được biết đến qua loạt hit Wiggle, Talk Dirty, Ridin' Solo, Get Ugly, Swalla, Savage Love… Đáng chú ý, Savage Love từng là hiện tượng khủng trên nền tảng TikTok.

Tiffany Young (trái) và B.I cũng sẽ biểu diễn ở Việt Nam vào tháng 3 năm nay ẢNH: INSTAGRAM TIFFANY YOUNG, INSTAGRAM B.I

Trước Jason Derulo, thành viên nhóm SNSD (Girls' Generation) là Tiffany Young công bố tổ chức Fan-Concert (fan meeting kết hợp concert) mang tên Here for you tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) cũng vào ngày 22.3. TP.HCM chính là điểm đến đầu tiên của chuỗi Fan-Concert vòng quanh châu Á lần này của nữ ca sĩ, diễn viên. Giá vé Here for you chặng TP.HCM dao động từ 1,8 triệu đồng đến 5 triệu đồng và đã "sold out". Điều này cho thấy fan Việt rất mong chờ sự kiện lần này của Tiffany Young.

Được biết, kể từ khi rời công ty SM Entertainment hồi tháng 10.2017, Tiffany Young đẩy mạnh sự nghiệp cá nhân ở nhiều mảng từ âm nhạc đến phim ảnh. Cô tung các ca khúc mới như Born Again, Magnetic moon, Run For Your Life… và trở thành diễn viên nhạc kịch. Đồng thời, người đẹp cũng gây ấn tượng với phim Cậu út nhà tài phiệt, Chú Samsik.

Một sao Kpop khác vừa xác nhận đến Việt Nam là B.I. Anh cho biết sẽ có mặt tại đại nhạc hội Road to 8Wonder - The Next Icon, diễn ra vào ngày 15.3 tại Hải Phòng. Trong một video mới phát hành, rapper sinh năm 1996 gửi lời chào fan bằng tiếng Việt và hứa hẹn sẽ đem đến những màn trình diễn sôi động trong lần đầu đến Việt Nam diễn solo.

B.I tên thật là Kim Han Bin, cựu thành viên của nhóm nhạc hip hop Hàn Quốc iKON. Anh sở hữu nhiều ca khúc đình đám như Got it like that, Waterfall, Die for love, Tasty, Loved, BTBT… B.I từng sang TP.HCM biểu diễn cùng iKON hồi năm 2017 và 2018. Năm ngoái, ngôi sao Hàn này từng dự kiến xuất hiện tại một sự kiện tổ chức ở Hà Nội nhưng đành lỡ hẹn vì lý do bất khả kháng.