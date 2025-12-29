Tiger Remix 2026 mang đến countdown TP.HCM loạt trải nghiệm chưa từng có

Tiger Remix 2026 khép lại chặng đầu tiên tại tỉnh Đồng Tháp (Mỹ Tho cũ), sẵn sàng bùng nổ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM vào tối 31.12 sắp tới đây

Khinh khí cầu săn lộc xuất hiện tại trung tâm thành phố

Từ ngày 29 đến 31.12, Phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ trở thành tâm điểm lễ hội của TP.HCM với chuỗi hoạt động "Săn Lộc Bản Lĩnh" tại Tiger Remix 2026. Nổi bật giữa không gian countdown nhộn nhịp là sự xuất hiện lần đầu của khinh khí cầu Tiger - mang đến trải nghiệm săn lộc mới lạ và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham gia.

Chỉ với một cú chạm điện thoại quét mã QR xuất hiện trên khinh khí cầu hay tại Cây Lộc Bản Lĩnh, mỗi người đã tự mở ra cho mình tấm vé bước vào cuộc "đi săn" đầy hứng khởi

Mỗi hành động săn được lộc không chỉ là một cơ hội nhận thưởng, mà là một lời khẳng định cho tinh thần bản lĩnh, bước vào năm mới với tâm thế chủ động và tự tin.

Chiêm ngưỡng "đại liễn khai xuân" khổng lồ

Nếu có một khoảnh khắc khiến hàng vạn người phải nín thở vì choáng ngợp, đó chính là giây phút một dải lụa đỏ khổng lồ - Đại Liễn Khai Xuân dài kỷ lục 50 m - được tung ra trước thềm đón năm mới. Tấm liễn mang theo lời chúc "Khai Xuân Bản Lĩnh" phủ rực không gian, đánh dấu nghi thức khai xuân hiện đại đầy kiêu hãnh từ Tiger Beer.

Đó sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời mà chỉ những ai trực tiếp có mặt tại Tiger Remix TP.HCM sắp tới mới có thể cảm nhận trọn vẹn cảm giác choáng ngợp và vỡ òa

Đại tiệc âm nhạc remix đậm chất xuân cùng dàn sao khủng

Âm nhạc - linh hồn của Tiger Remix suốt hơn một thập kỷ - một lần nữa trở thành "chất keo đặc biệt" kết nối hàng vạn mãnh hổ. Từ màn múa lân khai hội mạnh mẽ đến sự kết hợp chưa từng xuất hiện giữa các thế hệ nghệ sĩ hứa hẹn mang đến một bầu không khí xuân rực rỡ sắc màu nhưng cũng đầy phá cách.

Màn kết hợp bất ngờ giữa (S)TRONG Trọng Hiếu - Phạm Anh Khoa và NSND Hữu Quốc - Muộii hứa hẹn sẽ dẫn dắt cảm xúc của khán giả qua những bản phối remix độc đáo đậm chất xuân tại TP.HCM

Những màn tương tác, phát "lộc" bất ngờ khiến khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự gắn kết và niềm vui vỡ òa

Lộc bản lĩnh chờ người xứng đáng

Đến với Tiger Remix 2026, "lộc" không nằm ở xa xôi, mà hiện hữu ngay trong từng bước chân, từng cánh tay giơ cao theo điệu nhạc. Đó là sự bất ngờ vỡ òa khi may mắn mỉm cười với những chiếc đồng vàng Tiger giá trị, là niềm vui cầm trên tay hộp quà Tết phiên bản giới hạn, hay đơn giản là cảm giác sảng khoái khi cùng bạn bè và người thân nâng cao lon Tiger mát lạnh giữa biển người.

Hành trình săn lộc cùng Tiger Remix sẽ còn bùng nổ hơn nữa tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ vào ngày 29 - 31.12.2025. Hãy sẵn sàng để trở thành một phần của đại tiệc đa giác quan có 1-0-2, nơi không chỉ đón countdown mà còn sống trong tâm điểm của lộc xuân và thanh âm đầy bản lĩnh.

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia