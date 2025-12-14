Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Tiger Remix 2026: Trải nghiệm Săn Lộc Bản Lĩnh mở ra năm mới đầy khí thế

Nguồn: Tiger Beer
Nguồn: Tiger Beer
14/12/2025 10:32 GMT+7

Một trong những đại nhạc hội được trông đợi nhất mùa lễ hội cuối năm Tiger Remix 2026 đã sẵn sàng trở lại với trải nghiệm săn lộc độc đáo.

Năm nay, Tiger Remix "biến hóa" thành những quảng trường Săn Lộc Bản Lĩnh - nơi khán giả có thể tự tay săn lộc, nắm lấy vận may và khởi động một mùa xuân đầy khí thế. Sự kiện sẽ diễn ra tại ba tỉnh thành: quảng trường Hùng Vương - TP.Mỹ Tho cũ (26 - 27.12.2025), phố đi bộ Nguyễn Huệ - TP.HCM (29 - 31.12.2025) và quảng trường 10/3 - TP. Buôn Ma Thuột cũ (9 - 10.1.2026). Người xem sẽ được thử sức với các thử thách "săn lộc" thú vị, như chinh phục Cây Lộc Bản Lĩnh. Thông qua đó, Tiger Beer truyền tải thông điệp: Bản lĩnh là không chờ lộc may, mà tự tay săn lấy lộc cho mình.

Sự kiện hứa hẹn chinh phục khán giả bằng những màn trình diễn và kết hợp bùng nổ: Từ các bản nhạc xuân đình đám được "remix" hiện đại, đến sự góp mặt của các nghệ sĩ đình đám.

Tiger Remix 2026: Trải nghiệm Săn Lộc Bản Lĩnh mở ra năm mới đầy khí thế - Ảnh 1.

Tiger Remix 2026 mang đến những "Quảng trường Săn Lộc"để mỗi người có thể mở ra một mùa xuân đầy rực rỡ

Trải nghiệm đỉnh cao nhất đêm nhạc là khoảnh khắc tung "đại liễn khai xuân" khổng lồ, kết hợp với pháo hoa rực sáng bầu trời, tạo nên dấu ấn countdown bùng nổ. Sự kiện đánh dấu sự khởi động cho hành trình Săn Lộc Bản Lĩnh mà Tiger Beer sẽ lan tỏa xuyên suốt mùa tết năm nay.

Khám phá thêm chủ đề

Tiger Remix 2026 Săn Lộc Bản Lĩnh TIGER Quảng trường Săn Lộc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận