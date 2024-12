TikTok chỉ ra 4 nhóm tâm lý khách hàng khi mua sắm online

Chia sẻ tại sự kiện TikTok SMBs Summit 2024 TET TO THE TOP, hôm 10.12, tại TP.HCM, ông Hưng Huỳnh, Giám đốc thị trường phụ trách doanh nghiệp vừa và nhỏ của TikTok - For Business SMB Vietnam, cho biết khoảng 95% người dùng TikTok tham gia mua sắm trong tết. Khảo sát này được thực hiện trong mùa Tết Nguyên đán 2024.

Ông Hưng Huỳnh, Giám đốc thị trường phụ trách doanh nghiệp vừa và nhỏ của TikTok - For Business SMB Vietnam ẢNH: NGÂN TRẦN

Theo nghiên cứu của TikTok, hành vi mua sắm của người Việt trên nền tảng có thể chia làm bốn nhóm chính. Đầu tiên là những "thợ săn hàng giảm giá". Đây là nhóm người luôn tìm kiếm các ưu đãi và chiết khấu tốt nhất, so sánh giá cẩn thận, đọc các bài đánh giá và tìm kiếm phiếu thưởng để hưởng giá trị tối đa. Những người này có nhu cầu mua sắm quanh năm, không bị giới hạn theo sự kiện nào.



Nhóm thứ hai là những người mua sắm thoải mái. Nhóm này chiếm lượng lớn tỷ lệ "chốt đơn" online. Họ là những người quan tâm đến sự tiện lợi, hiệu quả khi mua sắm nhiều hơn là các chính sách giảm giá. Khách hàng mua sắm thoải mái thích các đề xuất cá nhân hóa, thanh toán nhanh chóng và mua hàng chỉ với một cú nhấp chuột hoặc tự động mua hàng ngay trong ứng dụng.

Tiếp đến là những người mua sắm theo cảm hứng. Đây là những người thích khám phá những thương hiệu mới, sản phẩm mới. Họ đánh giá cao trải nghiệm mua hàng và đưa ra quyết định dựa trên trực giác từ nội dung thay vì tìm kiếm thông tin rộng rãi.

Cuối cùng là nhóm người dùng mua sắm có mục đích. Nhóm này coi trọng việc tiêu dùng có suy nghĩ, tìm kiếm các thương hiệu, chú trọng vào chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, họ sẽ ưu tiên những thương hiệu phù hợp với giá trị bản thân, ủng hộ lối sống lành mạnh, bền vững và đề cao trách nhiệm với xã hội.

Theo chuyên gia của TikTok, việc nhận diện và phân loại được các tệp khách hàng tiềm năng sẽ giúp các nhà bán lẻ online có thể tiếp cận chính xác nhóm khách hàng của mình, từ đó đưa ra những chiến lược tiếp cận phù hợp. Ví dụ với nhóm người dùng thích săn hàng giảm giá, người bán nên tập trung vào các kênh thương mại điện tử. Trong khi nếu muốn tiếp cận nhóm khách hàng mua sắm có chủ đích, doanh nghiệp nên đầu tư cho website của mình. Còn nhóm khách hàng mua sắm theo cảm hứng sẽ dễ tiếp cận hơn thông qua các mạng xã hội.

Ông Hưng Huỳnh cũng chỉ ra trình mua sắm trực tuyến của người Việt thường trải qua 6 bước, từ khám phá, cân nhắc, hành động, xem xét đến tham gia và cuối cùng mới là mua sắm. Do đó, các nhà bán lẻ nên tận dụng các xu hướng, trào lưu trên mạng xã hội, gần nhất là mua sắm tết, sau đó tạo ra các trải nghiệm mua sắm hấp dẫn, tận dụng sức mạnh của nền tảng để tiếp cận khách hàng tiềm năm và "chốt đơn".

Đại diện TikTok cho biết, dựa trên những hành vi, nhu cầu của người dùng, xu hướng mua sắm tết năm nay có thể tập trung vào bốn nhóm chính gồm: Tết hời - những món quà tự gói, được trình bày hấp dẫn, ưu đãi lớn; Tết mới - những món quà sáng tạo, đưa nét hiện đại vào phong tục truyền thống; Tết tiện lợi - những combo mua sắm; Tết xanh - tập trung vào các sản phẩm có thời gian sử dụng lâu, tốt cho sức khỏe, hướng đến lối sống xanh.