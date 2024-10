TikTok, Facebook, Netflix… nộp thuế tăng mạnh

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) ngày 5.10, đến nay đã có 111 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký và được cấp mã số thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài.

Trong 9 tháng năm 2024, các nhà cung cấp nước ngoài đã khai, nộp thuế hơn 6.234 tỉ đồng, bằng 124% so với cùng kỳ 2023.



ẢNH: NGỌC THẮNG

Hiện 6 nhà cung cấp nước ngoài, gồm Meta (Facebook), Google, Microsoft, TikTok, Netflix, Apple đang nắm giữ 90% thị phần doanh thu dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới tại Việt Nam.

Từ ngày 21.3.2022, Bộ Tài chính đã chính thức đưa vào hoạt động cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài nhằm hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tạo thuận lợi, bình đẳng, minh bạch trong đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế theo xu hướng quản lý thuế quốc tế.

Cả 6 nhà cung cấp nước ngoài kể trên đều nhanh chóng đăng ký kê khai và nộp thuế trên cổng thông tin này.

Tổng cục Thuế thông tin thêm, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 9 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 79.100 tỉ đồng, bằng 5,3% so với dự toán, bằng 101,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 4.800 tỉ đồng; thu nội địa ước đạt 74.300 tỉ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 9 tháng năm 2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.229.788 tỉ đồng, bằng 82,7% so với dự toán pháp lệnh, bằng 117,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 44.438 tỉ đồng; thu nội địa ước đạt 1.185.350 tỉ đồng.

Có 16/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 78%), trong đó một số khoản thu lớn như: thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 85,5%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 89,1%; phí - lệ phí ước đạt 90,4%; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước đạt 114,7%; thu từ hoạt động xổ số ước đạt 89,3%...

Có 28/63 địa phương có tỷ lệ thực hiện dự toán cao hơn so với tỷ lệ chung toàn ngành (82,7%). Có 54/63 địa phương có số thu tăng so với cùng kỳ; 9/63 địa phương có số thu đạt thấp so với cùng kỳ.