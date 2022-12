TikTok giữa 'sóng thần trừng phạt' của Mỹ

Trong vài năm qua, các nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi cấm nhân viên chính quyền cài đặt và sử dụng ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok. Cuộc vận động diễn ra khi cơ quan chức năng Mỹ ngày càng giám sát kỹ TikTok vì nguy cơ an ninh quốc gia dù nền tảng này phản bác.

Ngày 7.12, Thống đốc Greg Abbott của bang Texas ra lệnh cho toàn bộ cơ quan cấp bang cấm quan chức và nhân viên sử dụng TikTok trên các thiết bị do chính quyền cấp gồm điện thoại, máy tính, máy tính bảng và các thiết bị có kết nối internet vì nguy cơ an ninh quốc gia, theo thông báo trên website của văn phòng thống đốc.

Trước đó một ngày, Thống đốc Larry Hogan của bang Maryland cũng chỉ thị cấm các cơ quan của bang sử dụng TikTok và một số sản phẩm khác trên các thiết bị do chính quyền cấp nhằm “bảo vệ các hệ thống của bang khỏi mối đe dọa an ninh mạng do các tổ chức nước ngoài gây ra”.

Ngày 5.12, Thống đốc Henry McMaster của bang Nam Carolina ra lệnh cấm TikTok trên toàn bộ thiết bị của chính quyền bang.

Hôm 29.11, Thống đốc Kristi Noem tại bang Nam Dakota ký lệnh hành pháp để cấm TikTok trên các thiết bị của nhân viên cơ quan chính quyền bang và các nhà thầu. Theo AP, từ tháng 8.2020, Thống đốc Pete Ricketts của bang Nebraska đã ra lệnh chặn TikTok trên các thiết bị điện tử của tiểu bang này vì lý do an ninh.

Toàn bộ những tiểu bang nói trên đều có thống đốc là đảng viên đảng Cộng hòa.





Nhiều tiểu bang khác cũng có thể ban hành lệnh cấm tương tự giữa những vận động từ giới nghị sĩ, gồm bang Wisconsin, Georgia, Florida.

Cuối năm 2019, đầu năm 2020, lần lượt các nhánh trong quân đội Mỹ như Hải quân, Lục quân, Không quân, Thủy quân lục chiến hay Tuần duyên đều đưa ra lệnh cấm TikTok trên các thiết bị của quân đội.

Các bộ ngành khác của Mỹ như Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh nội địa cũng đã nối gót Bộ Quốc phòng cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị do chính quyền cấp.

Hồi năm 2020, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu ủng hộ việc cấm TikTok trên các thiết bị của chính quyền liên bang trong một phần của gói chi tiêu quốc phòng hằng năm nhưng sau cùng không được ký thành luật, theo tờ The Washington Post.

Người phát ngôn Jamal Brown của TikTok nói rằng những lo ngại dẫn đến những lệnh cấm này hầu như xuất phát từ thông tin sai lệch về công ty. “Chúng tôi luôn sẵn lòng gặp gỡ các nhà hoạch định chính sách bang để thảo luận về việc thực hành quyền riêng tư và an ninh của chúng tôi”, ông Brown nói.

Chính quyền Mỹ đang đàm phán với ByteDance, công ty mẹ của TikTok, về việc lưu trữ dữ liệu người dùng Mỹ trên máy chủ của hãng Oracle tại Mỹ và minh bạch hơn về thuật toán đề xuất nội dung của TikTok. Tuy nhiên, việc đàm phán đã bị trì hoãn và thỏa thuận khó có thể đạt được trước tháng 1.2023, theo Reuters.