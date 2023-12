TikToker có hơn 55 triệu người theo dõi bị bắt là ai?

Nhiều dân mạng sốc khi nghe tin TikToker Seo Won Jeong bị tố tấn công tình dục phụ nữ INSTAGRAM NV

Dư luận Hàn Quốc xôn xao trước thông tin một người có sức ảnh hưởng (viết tắt là A) và một người đàn ông khác (B) bị bắt vì tấn công tình dục một phụ nữ (C). Theo đài SBS (Hàn Quốc), A và B đã uống rượu với C. Sau đó, A và B đưa C về nhà hiếp dâm.

Nạn nhân báo cảnh sát, khai rằng mình bị cả hai người đàn ông A và B tấn công tình dục. Cô tiết lộ "bản thân đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì nghe thấy có tiếng ghi âm". SBS cho hay A đã từ chối mở cửa khi cảnh sát xuất hiện tại hiện trường để điều tra. Lực lượng cứu hỏa đã phải vào cuộc để phá cửa.

Anh có lượt theo dõi khủng trên tài khoản TikTok INSTAGRAM NV

SBS cũng như các cơ quan truyền thông xứ kim chi đều không nêu rõ danh tính A, B và C. Tuy nhiên, qua những video minh họa chân dung ba nhân vật chính được làm mờ, khán giả nhanh chóng nhận ra A chính là Seo Won Jeong, một TikToker nổi tiếng có đến 55,6 triệu người theo dõi.

Seo Won Jeong, năm nay 27 tuổi, còn được gọi là Won Jeong Man, có tên tài khoản TikTok là ox_zung. Anh được biết đến nhờ loạt video kèm hiệu ứng tiếng hét gọi "Mama" (tạm dịch: Mẹ ơi) độc đáo. Nhờ đó, tên tuổi chàng trai sinh năm 1996 này gắn liền với biệt danh là Mama Guy.

Nam TikToker đang phải đối mặt với phiên tòa xét xử tội tấn công tình dục INSTAGRAM NV

Với 55,6 triệu follower, Seo Won Jeong là người sáng tạo nội dung TikTok (không phải nghệ sĩ) có lượt theo dõi cao nhất tại Hàn Quốc. Tháng 5 vừa qua, anh có mặt trong danh sách Những gương mặt xuất sắc dưới 30 tuổi tại châu Á của Forbes 2023 (Forbes 30 Under 30 Asia 2023). Bên cạnh đó, TikToker này còn được chọn làm đại sứ cho nhiều sự kiện văn hóa, xuất hiện trên các tạp chí...

Tuy nhiên, kể từ ngày 22.7 đến nay, Seo Won Jeong không có cập nhật gì mới trên tài khoản TikTok. Những tháng qua, nhiều dân mạng tò mò lý do nam TikToker này bỗng dưng "mất tích" trên mạng xã hội. Sau khi tin tức Seo Won Jeong bị bắt vì tấn công tình dục, tài khoản TikTok của anh tràn ngập bình luận tỏ ra thất vọng, hụt hẫng.

Seo Won Jeong được biết đến qua các video hài hước CẮT TỪ CLIP

SBS nhận định Seo Won Jeong có thể phải đối mặt với mức án 7 năm tù nếu bị kết tội tấn công tình dục một nạn nhân bất tỉnh. Cáo buộc quay phim bất hợp pháp đã được hủy bỏ do thiếu bằng chứng trong điện thoại của anh.

Đáng chú ý, Seo Won Jeong khẳng định chuyện quan hệ tình dục là có sự đồng thuận từ các bên. Sau khi điều tra sơ bộ, Sở cảnh sát Gangnam đã chuyển vụ việc sang cơ quan công tố. Phiên tòa đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 17.1.2024. Tính đến trưa 24.12, công ty quản lý của TikToker 27 tuổi vẫn chưa đưa ra phản hồi về lùm xùm trên.