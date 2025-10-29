Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TikToker Đinh Công Thường chia sẻ 7 bước giúp người mua đất an toàn

Nguồn: Thông tin dịch vụ
Nguồn: Thông tin dịch vụ
29/10/2025 15:33 GMT+7

Từ những kinh nghiệm giao dịch bất động sản thực tế, TikToker Đinh Công Thường chia sẻ 7 bước giúp người mua giao dịch an toàn khi mua đất.

TikToker Đinh Công Thường chia sẻ 7 bước giúp người mua đất an toàn- Ảnh 1.

Bước 1: Khảo sát giá bán

Người mua nên tìm hiểu giá đất bằng cách hỏi người dân xung quanh hoặc môi giới uy tín tại địa phương nơi có đất. Tránh chỉ xem trên mạng mà cần khảo sát thực tế.

Bước 2: Kiểm tra quy hoạch

Người mua có thể gửi đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch đến Trung tâm Phục vụ hành chính công. Sau khoảng hai ngày, sẽ nhận được kết quả về quy hoạch của thửa đất.

Bước 3: Kiểm tra thông tin người bán

Cần xem kỹ thẻ căn cước, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người bán. Chỉ ký hợp đồng với người đứng tên trên sổ hồng.

Bước 4: Đo đạc lại thửa đất

Không ít trường hợp diện tích thực tế khác so với diện tích ghi trên sổ hồng. Người mua nên nhờ một đơn vị đo đạc xác định lại diện tích.

Bước 5: Chuẩn bị hợp đồng đặt cọc

Người mua nên chủ động chuẩn bị hợp đồng đặt cọc, đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản. Tránh sử dụng các mẫu in sẵn không rõ nguồn gốc.

Bước 6: Thanh toán minh bạch

Nên thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. Nếu giao dịch bằng tiền mặt, cần có biên bản giao nhận tiền.

Bước 7: Công chứng và sang tên

Khi công chứng mua bán, nên ghi đúng giá bán. Người mua có thể giữ lại 3 - 5% tiền, chỉ thanh toán phần này sau khi nhận sổ sang tên cho mình.

Theo anh Thường, việc tuân thủ đúng 7 bước trên sẽ giúp người mua đất an toàn hơn. Anh nhấn mạnh: "Làm đúng quy trình là cách tốt nhất để bảo vệ mình khi giao dịch bất động sản".

