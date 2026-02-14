TikToker Hannah Olala gây chú ý với giao dịch 750 tỉ đồng là ai?

Đại diện Marico Limited cho biết khoản đầu tư vào công ty do Hannah Olala đồng sáng lập cho thấy cam kết dài hạn của tập đoàn trong việc xây dựng mảng làm đẹp tại Việt Nam, đồng thời mở rộng chiến lược bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng trên thị trường quốc tế.

“Hợp tác này giúp chúng tôi chủ động đón đầu đà tăng trưởng của thương mại điện tử và mô hình trực tiếp đến người tiêu dùng tại Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng để đưa thêm nhiều thương hiệu mới vào thị trường trong những năm tới”, phía tập đoàn cho hay.

Hannah Olala tại buổi ký kết với tập đoàn Ấn Độ Ảnh: ĐVCC

Cùng thời điểm, thông tin liên quan đến Skinetiq cũng được nhiều người chú ý. Thành lập năm 2020 bởi ông Bùi Ngọc Anh và bà Hannah Nguyen (nhà sáng tạo nội dung Hannah Olala với hơn 1,9 triệu người theo dõi trên TikTok), đây là doanh nghiệp Việt Nam hoạt động theo mô hình trực tiếp đến người tiêu dùng, sở hữu thương hiệu chăm sóc da ưu tiên nền tảng số và dựa trên cơ sở khoa học.

Khi ngành làm đẹp Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ, với khoảng 50% mức tiêu dùng của ngành hàng hiện được thúc đẩy bởi các kênh thương mại điện tử và thương mại xã hội, Skinetiq đã đạt doanh thu 450 tỉ đồng trong năm 2025.

Ông Bùi Ngọc Anh cho biết việc thành lập Skinetiq với một niềm tin rằng “người tiêu dùng Việt Nam xứng đáng được tiếp cận các sản phẩm chăm sóc da chất lượng cao, dựa trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu của họ”. Về việc hợp tác cùng Marico, ông cho rằng sẽ mang lại nền tảng, chuyên môn và nguồn lực để xây dựng nền móng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn và bền vững.

Hannah Olala là gương mặt quen thuộc với khán giả trong lĩnh vực làm đẹp Ảnh: TL

Hannah Olala là ai?

Sau giao dịch trị giá 750 tỉ, Hannah Olala là cái tên được tìm kiếm, bàn luận trên mạng xã hội. Cô tên thật là Hannah Nguyễn, là một beauty blogger, KOL trong mảng làm đẹp, sở hữu kênh TikTok với hơn 1,9 triệu lượt theo dõi. Các clip chia sẻ về bí quyết làm đẹp hay giới thiệu về những dòng sản phẩm mới của cô hút hàng trăm ngàn đến hàng triệu lượt xem, cho thấy mức độ quan tâm của cư dân mạng dành cho nhà sáng tạo nội dung này.

Còn nhớ hồi tháng 5.2024, trong dịp sinh nhật, người đẹp gây chú ý khi góp 1 triệu USD cho UNICEF Việt Nam nhằm giúp đỡ những trẻ em khó khăn chưa có điều kiện có thể được đi học, được bảo vệ và có cơ hội thay đổi cuộc đời. Hồi tháng 7.2024, Hannah Olala chính thức là thành viên Hội đồng nhà tài trợ toàn cầu của UNICEF. Tháng 9.2024, người đẹp từng gây chú ý khi cùng Choi Siwon dự Hội nghị Thượng đỉnh châu Á.

Hannah Olala được nhiều người gọi với danh xưng “phú bà” khi sở hữu sự nghiệp kinh doanh ổn định. Tuy nhiên trong một chương trình, cô cho biết bản thân không coi vật chất là cái đích cuối cùng. TikToker sở hữu 1,9 triệu lượt theo dõi từng gây chú ý khi chia sẻ: “Tôi có thể mua một chiếc Roll Royce làm quà tặng cho mình. Nhưng tôi nhận ra, một chiếc siêu xe cũng chỉ là phương tiện đi lại, nó không làm tôi vui sướng, hạnh phúc bằng cảm giác được giúp đỡ người khác”.