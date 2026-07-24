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TikToker Phạm Ngọc Dũng nhận giấy khen sau Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026

Sơn Phạm
Sơn Phạm
TikToker Phạm Ngọc Dũng (Dũng Bánh Mì) vừa được Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) trao giấy khen, ghi nhận những đóng góp trong các hoạt động an sinh xã hội và đồng hành cùng chiến dịch tình nguyện của tuổi trẻ địa phương.
TikToker Phạm Ngọc Dũng nhận giấy khen sau Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026- Ảnh 1.

TikToker Dũng Bánh Mì (phải) nhận giấy khen tại lễ tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 ở Trà Vinh

TikToker Phạm Ngọc Dũng vừa chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh nhận giấy khen tại lễ tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 diễn ra ở Trà Vinh. Đi kèm loạt ảnh, anh bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi đồng hành cùng chiến dịch Mùa hè xanh 2026 Trà Vinh.

Theo những hình ảnh được đăng tải, TikToker Phạm Ngọc Dũng có mặt tại lễ tổng kết chiến dịch, nơi nhiều tập thể và cá nhân được biểu dương vì những đóng góp cho các hoạt động tình nguyện trong mùa hè năm nay. Anh là một trong những cá nhân được trao giấy khen, đồng thời chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn viên, thanh niên và đại diện ban tổ chức chương trình.

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