Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố Vũ Nam Phương (38 tuổi, trú phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng), người này còn được biết đến là TikToker Vũ Hồng Phúc "Cún Bông", khởi tố Nguyễn Nam Thắng (30 tuổi, chồng của Vũ Nam Phương) và Chu Thị Mỹ Nhung (40 tuổi, trú phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) cùng về hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

TikToker Vũ Hồng Phúc ‘Cún Bông’ bị bắt: Trốn thuế rất tinh vi

Cảnh sát xác định, vợ chồng Vũ Nam Phương thành lập công ty và mở cửa hàng VHP kinh doanh qua các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội dưới pháp nhân Công ty CP dược Hoa Kỳ, thuê bị can Chu Thị Mỹ Nhung làm kế toán. Quá trình hoạt động, từ năm 2023 đến nay, doanh thu thực tế của vợ chồng bị can Phương là hơn 120 tỉ, song cặp vợ chồng này chỉ đạo bị can Nhung chỉ kê khai hơn 5 tỉ đồng, trốn thuế hơn 10 tỉ đồng.

Cảnh sát khám xét công ty ẢNH: N.B

Ngoài hành vi này, Công an Hà Nội cũng đang xác minh với số tiền hơn 500 tỉ đồng giao dịch qua tài khoản của Vũ Nam Phương.