Tìm biện pháp bảo hộ công dân không thể 'bay thương mại' về nước

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao về việc thực hiện các chuyến bay đưa công dân có hoàn cảnh khó khăn từ nước ngoài về nước, ngày 7.2, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã có văn bản yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về việc mở lại các đường bay thương mại thường lệ quốc tế và tạo điều kiện để công dân Việt Nam nhập cảnh về nước.

Đối với những trường hợp không thể về nước qua đường bay thương mại, Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan thống nhất báo cáo Thủ tướng chủ trương, biện pháp bảo hộ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.

Liên quan đến việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước, cuối tháng 1 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can đối với 4 lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), để điều tra về hành vi "nhận hối lộ", theo quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự.





Các bị can gồm: Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng; Đỗ Hoàng Tùng, Phó cục trưởng; Lê Tuấn Anh, Chánh văn phòng, và Lưu Tuấn Dũng, Phó trưởng phòng Bảo hộ công dân.

Trước đó, trong năm 2021, dư luận nhiều lần lên tiếng về việc công dân từ nước ngoài muốn về nước phải mua vé với giá rất đắt.