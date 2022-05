Tìm được chị em sau 47 năm thất lạc nhờ làm căn cước công dân

Trước đó, ngày 16.5, thông qua công tác xử lý hồ sơ căn cước công dân, Công an TX.Hoài Nhơn đã phát hiện 1 trường hợp công dân là chị em sinh đôi với một công dân khác đã bị thất lạc sau 47 năm.

Đó là bà Mai Thị B., sinh ngày 1.5.1963 ở thôn Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc, TX.Hoài Nhơn. Bà B. trùng ảnh mặt với bà Đỗ Thị C., có ngày sinh là 28.4.1963 ở thôn Hà Yến, xã An Thạch, H.Tuy An (Phú Yên).

Áp dụng quy trình xử lý thông tin căn cước công dân và các biện pháp nghiệp vụ, nhận thấy khả năng bà B. và bà C. là hai chị em sinh đôi, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TX.Hoài Nhơn, đã đến nhà bà B. ở xóm 1, thôn Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc để xác minh; mặt khác liên hệ, xác minh thông tin từ Công an xã An Thạch, H.Tuy An. Kết quả xác minh, bà B. và bà C. là chị em sinh đôi đã thất lạc nhau 47 năm.

Bà B. kể, khi còn rất nhỏ, khoảng 11 - 12 tuổi, cũng không nhớ vì sao bà lại đi lạc đến địa phận xóm 1, thôn Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc và được bố, mẹ nuôi là ông Mai Kiến và bà Nguyễn Thị Mực cưu mang, nhận nuôi dưỡng. Bà được bố mẹ nuôi hết sức thương yêu, cũng không giấu giếm việc bà là con nuôi.

Bà B. còn nhớ mình còn một người chị ruột sinh đôi, nhưng không nhớ rõ ở đâu, nên dù suốt thời gian qua bà cố công tìm hiểu thông tin nhưng vẫn bặt vô âm tín. Khi được cán bộ Công an TX.Hoài Nhơn cung cấp thông tin và cho xem ảnh của người nhiều khả năng là chị ruột đã thất lạc nhiều năm của mình, bà B. đã vô cùng xúc động.

Công an TX.Hoài Nhơn đã trao đổi với bà Mai Thị B. và Đỗ Thị C. Cả hai bà đều bày tỏ sự xúc động, vui mừng vì không ngờ được gặp lại nhau, đoàn tụ gia đình sau 47 năm xa cách. Dự kiến, chị em bà B. và bà C. sẽ gặp nhau tại xã Hoài Châu Bắc trong một ngày gần nhất.