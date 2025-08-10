Tìm giải pháp tháo gỡ các ‘điểm nghẽn’ kinh tế tư nhân cụm Tây Bắc bộ

Tham dự chương trình, về phía T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam có ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; các Phó chủ tịch Hội: ông Đỗ Duy Liên, ông Phan Thanh Thiên, ông Nguyễn Tiến Long, cùng hơn 200 đại biểu là đại diện cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân các tỉnh Tây Bắc (gồm các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La) và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại chương trình

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ tham dự và đối thoại trực tiếp với các doanh nhân, doanh nghiệp.

Tìm giải pháp tháo gỡ các "điểm nghẽn"

Phát biểu tại phiên đối thoại, ông Đỗ Duy Liên, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức VPSF 2025 cho rằng, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Để khu vực này phát huy đúng tầm, cần thể chế khai phóng, hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực được trao quyền và niềm tin được đặt đúng chỗ. Tây Bắc bộ - khu vực đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của quốc gia, dù có nhiều tiềm năng trong phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ…, nhưng vẫn còn đối mặt các "điểm nghẽn" như hạ tầng liên kết rời rạc, quy mô doanh nghiệp nhỏ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa lan tỏa mạnh và vốn đầu tư chưa tương xứng…

Ông Đỗ Duy Liên, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu tại chương trình

Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhấn mạnh, phiên đối thoại nhằm tìm giải pháp khả thi, phản ánh tiếng nói trung thực từ cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong khu vực để gửi đến các phiên đối thoại cấp Bộ, ngành và Phiên đối thoại cấp cao những thông điệp mạnh mẽ, cấp thiết, xuất phát từ thực tiễn vùng Tây Bắc.

Tại phiên đối thoại, đại diện cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong khu vực đã trình bày các tham luận về triển khai Nghị quyết 68 từ góc nhìn doanh nghiệp Tây Bắc; các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; gắn "bộ tứ trụ cột" Nghị quyết với thực tiễn doanh nghiệp. Tại phiên tọa đàm lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành cũng đã trực tiếp giải đáp nhiều thắc mắc, kiến nghị và gợi mở các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trong khu vực.

Đề xuất các nhóm giải pháp đột phá

Đại diện tỉnh Phú Thọ cho biết đang đối mặt với ba "điểm nghẽn" chính cần được tháo gỡ. Thứ nhất là sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng trong tỉnh, cùng với đó là hạ tầng logistics, kho lạnh và công nghiệp xanh chưa được đầu tư đồng bộ, gây khó khăn cho việc kết nối và tối ưu hóa chuỗi giá trị.

Ông Hoàng Bình Quân trao đổi thông tin tại chương trình

Thứ hai là năng lực nội tại của doanh nghiệp còn hạn chế. Với 90% là doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực tư nhân gặp khó về vốn và đặc biệt là năng lực nghiên cứu phát triển (R&D) còn rất thấp, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh và khả năng đổi mới.

Cuối cùng là sự thiếu hụt nghiêm trọng về nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân sự trong lĩnh vực công nghệ và các nhà quản trị có tầm nhìn chiến lược để dẫn dắt quá trình chuyển đổi.

Để khắc phục những khó khăn này, báo cáo đề xuất các nhóm giải pháp đột phá. Về thể chế và tài chính, cần hợp nhất các chính sách hỗ trợ, cải cách hành chính và tạo hành lang pháp lý cho các mô hình kinh doanh mới. Đồng thời, cần hình thành quỹ bảo lãnh tín dụng, có chính sách ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ và hỗ trợ các dự án xanh - số.

Hơn 200 đại biểu là đại diện cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân các tỉnh Tây bắc tham gia chương trình

Bên cạnh đó là tăng cường liên kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để nâng cao tay nghề cho lao động, kết hợp với chính sách thu hút chuyên gia và trí thức trẻ về làm việc tại tỉnh. Cuối cùng, giải pháp liên kết vùng được xem là chìa khóa để tối ưu hóa chuỗi giá trị từ sản xuất, logistics đến tiêu thụ, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững không chỉ cho Phú Thọ mà còn cho cả các tỉnh lân cận.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Phú Thọ (mới) đã chính thức ra mắt, sau khi hợp nhất các Hội Doanh nhân trẻ Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Hội Doanh nhân trẻ Phú Thọ cũng đón nhận kinh phí 910 triệu đồng từ Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố trên cả nước vào Quỹ nhân ái xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Phiên đối thoại cụm Tây Bắc Bộ là phiên thứ 4 trong Vòng đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, sau các phiên tại các khu vực miền núi Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Tây Nam bộ. Các kết quả, kiến nghị sẽ được tổng hợp, chuyển tới các phiên đối thoại cấp Bộ, ngành và Phiên đối thoại cấp cao dự kiến diễn ra trung tuần tháng 9.2025.



