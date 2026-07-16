Tìm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng: Mở rộng tìm kiếm về phía ao nước

Chiều 16.7, Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin kết quả mới nhất về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.



Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 16.7, các lực lượng tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, tập trung mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía khu vực ao nước nhằm xác minh những dấu vết, thông tin liên quan.

Cùng với hoạt động đào, sàng lọc đất, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành gia cố khu vực gần bia tưởng niệm, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và phương tiện trong quá trình thi công, đồng thời chuẩn bị điều kiện phục vụ công tác tìm kiếm những ngày tiếp theo.

Trong ngày, hơn 30 m³ đất được đào và sàng lọc. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chưa phát hiện, quy tập thêm hài cốt liệt sĩ.

Trong ngày 16.7, lực lượng quy tập của Bộ Tư lệnh TP.HCM tập trung mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía khu vực ao nước ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước đó, ngày 15.7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ được chia thành nhiều bộ phận, mở rộng tìm kiếm về hai đầu rãnh mộ. Sau khi đào hơn 50 m³ đất, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập thêm 19 hài cốt liệt sĩ, 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật đi kèm.

Như vậy, tính đến hết ngày 16.7, tổng số được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng là 93 hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Quá trình khai quật được tiến hành thận trọng, từ bóc tách, sàng lọc từng lớp đất đến thu thập di vật, lấy mẫu sinh phẩm và ghi nhận thông tin tại hiện trường. Do nhiều hài cốt đã nằm dưới lòng đất từ năm 1968, một số bị phân hủy mạnh, hòa lẫn vào đất nên lực lượng phải kiểm tra kỹ nhằm tránh bỏ sót hài cốt, di vật hoặc những dấu vết có giá trị phục vụ việc xác minh danh tính liệt sĩ.

Theo kế hoạch, ngày mai 17.7, Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.