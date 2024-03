Tìm hiểu 5 loại sẹo mụn và cách điều trị hiệu quả ngay tại nhà

Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về sẹo sau mụn. Từ đó, bạn sẽ tìm được phương án trị sẹo mụn nhanh mà tốn ít chi phí và thời gian.

Những điều cần biết về sẹo mụn chắc chắn ít người biết

Mụn có thể ở mức độ nhẹ, trung bình hoặc nặng. Trong trường hợp nghiêm trọng, mụn trứng cá có thể gây ra những vết sưng đau, đầy mủ, được gọi là nốt sần hay u nang. Mụn trứng cá ở mức độ vừa phải có xu hướng gây ra mụn đỏ và mụn mủ. Mụn trứng cá nhẹ gây ra mụn đầu trắng hoặc mụn đầu đen ít bị kích ứng hơn.

Hầu hết các vết màu đỏ hoặc nâu nhạt do mụn đã lành để lại sẽ tự mờ đi theo thời gian. Nhưng mụn trứng cá nặng, đặc biệt là mụn nang có nguy cơ cao để lại sẹo vĩnh viễn sau khi lành. Sẹo mụn có nhiều khả năng phát triển nghiêm trọng hơn nếu bạn cứ nặn mụn không đúng cách.

Có một số người không gặp phải sẹo mụn. Nhưng hầu hết, mọi người đều phải đối mặt với ít nhất một vài vết sẹo do mụn vào một thời điểm nào đó trong đời. Loại sẹo mụn mà bạn có thể gặp phải tùy thuộc vào loại mụn mà bạn gặp phải và cách điều trị như thế nào.

Top 5 loại sẹo mụn mà các bạn có thể gặp phải sau khi hết mụn

Sẹo mụn (sẹo gây ra do mụn) có thể là loại sẹo do bị mất mô, bị thừa mô hay tăng sắc tố. Theo các chuyên gia da liễu, sẹo mụn rất khó điều trị dứt điểm và càng để lâu càng khó điều trị. Vậy sẹo mụn gồm những loại sẹo nào?

Sẹo rỗ, sẹo lõm

Đăc điểm của sẹo rỗ và sẹo lõm là các hố, rãnh sâu và thấp hơn bề mặt da xung quanh bởi sự thiếu hụt collagen tại vị trí tổn thương. Sẹo rỗ thường được hình thành được hình thành từ đốm mụn đầu đen, mụn viêm. Còn sẹo lõm là những tổn thương trên da với kích thước rộng hơn so với sẹo rỗ. Nguyên nhân gây nên sẹo lõm là làn da bị tổn thương bởi mụn trứng cá bọc. Trong đó, sẹo lõm gồm có sẹo lõm đáy nhọn, sẹo lõm chân vuông và sẹo lõm chân tròn.

Sẹo lõm đáy nhọn: Có hình dáng vừa sâu vừa hẹp như vừa bị đâm bởi dụng cụ sắc nhọn. Chúng xuất hiện khi một nang da bị nhiễm trùng nằm sâu và trồi lên trên bề mặt da rồi phá hủy dần các mô da.

Có hình dáng vừa sâu vừa hẹp như vừa bị đâm bởi dụng cụ sắc nhọn. Chúng xuất hiện khi một nang da bị nhiễm trùng nằm sâu và trồi lên trên bề mặt da rồi phá hủy dần các mô da. Sẹo lõm chân vuông: Kích thước lớn hơn sẹo lõm đáy nhọn nhưng vết lõm cũng khá sâu. Hình dáng của sẹo lõm chân vuông gần giống hình trái xoan và mức độ sẹo từ nhẹ đến nặng.

Kích thước lớn hơn sẹo lõm đáy nhọn nhưng vết lõm cũng khá sâu. Hình dáng của sẹo lõm chân vuông gần giống hình trái xoan và mức độ sẹo từ nhẹ đến nặng. Sẹo lõm chân tròn: Nó như những đường gợn sóng trên bề mặt da và xuất hiện khi các dải xơ dính của mô phát triển giữa da với các mô và kéo các lớp biểu bì xuống sâu bên dưới. Chính lớp biểu bì bị kéo vào trong rồi gây nên hình dáng sóng lượn.

Sẹo lồi và sẹo phì đại

Sẹo phì đại và sẹo mô lại ngược lại với sẹo rỗ và sẹo lõm là hình thành dưới dạng các khối mô sẹo nổi lên trên bề mặt da mà vị trí từng là mụn trứng cá. Điều này xảy ra khi mô sẹo tích tụ và cũng có thể là do các nốt mụn trước đó. Sẹo phì đại có kích thước tương đương với mụn trứng cá gây ra chúng. Còn sẹo lồi tạo ra một vết sẹo lớn hơn vết mụn gây ra và phát triển ra ngoài hai bên của vị trí ban đầu.

Sẹo phì đại và sẹo lồi phổ biến hơn ở các vùng như xương hàm, ngực, lưng và vai. Những người có màu da sẫm màu hơn có nhiều khả năng phát triển loại sẹo này hơn.

Sẹo thâm

Khi mụn của bạn lành lại, nó thường để lại một mảng da sẫm màu hơn hay đổi màu. Đây chính là tình trạng tăng sắc tố sau viêm hay còn gọi là sẹo thâm. Tăng sắc tố có thể xảy ra khi da bị tổn thương do mụn trứng cá nghiêm trọng hoặc khi bạn nặn mụn. Để hạn chế tình trạng tăng sắc tố sau viêm, các bạn nhớ chống nắng đầy đủ ngay cả khi làn da bị mụn.

Cách điều trị sẹo mụn hiệu quả tận gốc ngay tại nhà

Sau khi tốn bao công sức, thời gian và tiền bạc để trị mụn. Các bạn vẫn chưa có được làn da mịn đẹp như ý mà cần phải xử lý các vết sẹo sau mụn gồm có sẹo rỗ, sẹo lõm, sẹo lồi, sẹo phì đại hay sẹo thâm. Cách điều trị sẹo mụn nhanh chóng và hiệu quả ngay tại nhà sử dụng kem trị sẹo Rejuvaskin càng sớm càng tốt. Còn với sẹo lâu năm, vết sẹo chai lỳ hay hình thành mô xơ thì cần phải kết hợp sử dụng phương pháp xâm lấn và kem trị sẹo Rejuvaskin.

Cụ thể, với sẹo rỗ - sẹo lõm hay sẹo thâm do mụn đã có kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique. Với chiết xuất vitamin C, Glucosamine, Beta-Carotene, Coenzyme Q10 đều là những thành phần nổi bật trong chống oxy hóa, cải thiện thâm và dưỡng sáng. Kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique còn có khả năng "kích thích" hoạt động sản sinh collagen tại vết sẹo nhờ vào bộ đôi Polypeptide và chiết xuất từ hành tây, bằng cách tăng cường tổng hợp Protein, xây dựng liên kết collagen và cấu trúc da. Đặc biệt, nhờ vào bảng bảng thành phần phong phú lên tới 23 dưỡng chất, Scar Esthetique đáp ứng tốt tình trạng thâm mụn và sẹo rỗ bằng cách ngăn ngừa hình thành xơ sẹo, nâng đầy sẹo và cải thiện sắc tố. Thành phần lành tính, không chứa chất bảo quản hay paraben nên an toàn với làn da, không gây kích ứng.

Theo báo cáo nghiên cứu của International Research Services, Inc tại Hoa Kỳ, Rejuvaskin Scar Esthetique đạt hiệu quả xóa mờ thâm mụn sau 4 tuần và thu nhỏ sẹo rỗ, sẹo lõm sau 8 tuần. Việc bổ sung Scar Esthetique vào cuối chu trình chăm da sẽ giúp tối thiểu nguy cơ thâm và hình thành sẹo sau mụn. Chuyên gia Rejuvaskin khuyến khích nên sử dụng Scar Esthetique ngay khi sẹo rỗ/thâm mụn mới xuất hiện, chưa hình thành xơ sẹo để đạt hiệu quả làm đầy sẹo cao nhất. Và phải chú ý ngăn ngừa mụn từ sớm để giảm nguy cơ sẹo rỗ trong tương lai.

Còn với sẹo lồi, phì đại do mụn gây nên; thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin có thành phần gel Rejuvasil và miếng dán Scar FX. Nhờ vào khả năng ức chế quá trình tăng sinh collagen quá mức; gel Rejuvasil và miếng dán Scar FX làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại nhanh chóng. Silicone y tế còn hỗ trợ tái tạo những đặc tính của lớp sừng, giúp cho quá trình hydrat hóa vùng da bị sẹo lồi diễn ra bình thường ngăn ngừa sự hình thành sẹo mới.

Với những thông tin ở trên, các bạn đã hiểu rõ về sẹo mụn và giải pháp điều trị hiệu quả tận gốc ngay tại nhà rồi đúng không nào. Hãy nhớ với từng loại sẹo mụn thì sử dụng kem trị sẹo phù hợp và chỉ mua tại các đại lý phân phối chính hãng. Đừng vì ham giá rẻ mà mua ở những nơi không uy tín.