Tìm hiểu chuẩn TGA Úc và SN-2 DHA có cấu trúc tương đồng DHA trong sữa mẹ

Theo các nghiên cứu về thành phần sữa mẹ, khoảng 65% DHA trong sữa mẹ tồn tại ở vị trí SN-2 trên khung triglyceride. Đây là vị trí giúp DHA được hấp thu thuận lợi hơn qua đường tiêu hóa và hỗ trợ tích hợp vào màng tế bào thần kinh, võng mạc của thai nhi, tránh gây thất thoát lãng phí. Vì vậy, cấu trúc SN-2 đang được xem là một tiêu chí đáng quan tâm khi mẹ chọn DHA cho giai đoạn 1.000 ngày vàng đầu đời.
Bên cạnh cấu trúc hấp thu, nguồn gốc và chuẩn kiểm định cũng là yếu tố quan trọng. TGA Úc yêu cầu kiểm soát nguyên liệu, quy trình sản xuất và truy xuất theo lô; mã AUST L trên bao bì giúp người dùng kiểm tra sản phẩm nhập khẩu chính ngạch.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Perdays Pregnancy DHA kết hợp SN-2 DHA từ vi tảo tinh khiết Schizochytrium được nuôi trồng khép kín, 575mg tinh dầu vi tảo tương đương 230mg DHA mỗi viên, đạt mã AUST L 455311. Sản phẩm hiện có tại Shopee Mall Perdays Vietnam, TikTok Shop Perdays và website perdays.vn.
GPQC: 341/2025/XNQC-ATTP
Sản xuất tại Úc - AUST L 455311.
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
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