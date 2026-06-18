Tìm hiểu chuẩn TGA Úc và SN-2 DHA có cấu trúc tương đồng DHA trong sữa mẹ

Theo các nghiên cứu về thành phần sữa mẹ, khoảng 65% DHA trong sữa mẹ tồn tại ở vị trí SN-2 trên khung triglyceride. Đây là vị trí giúp DHA được hấp thu thuận lợi hơn qua đường tiêu hóa và hỗ trợ tích hợp vào màng tế bào thần kinh, võng mạc của thai nhi, tránh gây thất thoát lãng phí. Vì vậy, cấu trúc SN-2 đang được xem là một tiêu chí đáng quan tâm khi mẹ chọn DHA cho giai đoạn 1.000 ngày vàng đầu đời.

Bên cạnh cấu trúc hấp thu, nguồn gốc và chuẩn kiểm định cũng là yếu tố quan trọng. TGA Úc yêu cầu kiểm soát nguyên liệu, quy trình sản xuất và truy xuất theo lô; mã AUST L trên bao bì giúp người dùng kiểm tra sản phẩm nhập khẩu chính ngạch.