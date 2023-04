Tìm hiểu về trò chơi đầu tiên của Microsoft

Theo Neowin, Microsoft đã "nhúng tay" vào rất nhiều lĩnh vực khác nhau ngay từ những ngày đầu thành lập, công ty được biết đã từng bán cả card add-in phần cứng cho PC của Apple ngay từ năm 1980. Không chỉ vậy, trước thời điểm đó, Microsoft thậm chí đã có bước đi đầu tiên trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử.

Trò chơi đầu tiên của Microsoft Microsoft

Theo đó, gã khổng lồ phần mềm từng phát hành một tựa game PC có tên Microsoft Adventure, đây là trò đầu tiên đặt nền móng cho những tên tuổi sau này như Microsoft Flight Simulator, Age of Empires, Halo, Gears of War và nhiều trò chơi khác. Vậy Microsoft Adventure có gì đặc biệt?

Microsoft Adventure thực ra là bản chuyển thể của một trò chơi đã từng được phát triển và phát hành miễn phí vào giữa những năm 1970 cho những máy tính lớn ở các trường đại học và trung tâm nghiên cứu. Trò chơi đó có tên là Colossal Cave Adventure (hoặc gọi đơn giản là Adventure) và là trò chơi đầu tiên được viết và phát hành bởi William Crowther vào năm 1975.

Trong một cuộc phỏng vấn cho quyển sách Genesis II: Creation and Recreation With Computers, Crowther nói rằng việc ông tạo ra trò chơi được lấy cảm hứng từ những chuyến thám hiểm khám phá hang động của ông cùng với việc chơi game nhập vai Dungeons and Dragons trên máy tính.

Colossal Cave Adventure là một trò chơi chỉ sử dụng văn bản, người chơi sẽ đưa nhân vật của họ khám phá một hệ thống hang động để tìm kiếm kho báu đồng thời phải đối phó với những pha tấn công của người lùn, đặc biệt là người chơi phải giữ cho bản thân không bị chết. Trò chơi được điều khiển bằng cách gõ các câu lệnh đơn giản.

Giao diện của trò chơi Colossal Cave Adventure CHỤP MÀN HÌNH

Năm 1977, một lập trình viên khác có tên Don Woods đã truy cập vào mã nguồn của trò chơi và mở rộng nó với nhiều yếu tố giả tưởng hơn và bổ sung hệ thống tính điểm. Adventure là một trong những trò chơi PC phiêu lưu đúng nghĩa đầu tiên và nhiều trò chơi được phát hành sau này đều nợ nó một lời cảm ơn.

Và bản chuyển thể lớn của Adventure chính là Microsoft Adventure được phát triển bởi lập trình viên Gordon Letwin. TRS-80.org cho biết trong khi các lập trình viên khác cố gắng tinh chỉnh trò chơi Adventure gốc cho các máy tính cá nhân có quy mô nhỏ, thì Letwin là người đầu tiên đưa toàn bộ trò chơi lên PC lớn. Nhưng đáng tiếc là khi Microsoft Adventure được phát hành vào năm 1979, Microsoft đã không ghi nhận công lao của Crowther hoặc Woods đối với trò chơi.

Mặc dù trò chơi được phát hành lần đầu cho PC TRS-80 Model 1, nhưng Microsoft Adventure yêu cầu 32K bộ nhớ và ổ đĩa mềm, điều mà nhiều PC thời điểm đó không đáp ứng được. Trò chơi cũng được bảo vệ chống sao chép và cho phép người chơi lưu quá trình chơi tối đa hai lần trên mỗi đĩa. Nó có giá 29,95 USD, một mức giá khá đắt đỏ vào thời điểm đó.

Microsoft Adventure cũng được phát hành cho Apple II vào năm 1979. Năm 1981, trò chơi có thêm một phiên bản khác, lần này là phát hành PC đầu tiên của IBM. Đây là trò chơi thương mại đầu tiên từng được tạo ra cho hệ thống máy tính cá nhân đầu tay của IBM.

Băng trò chơi của Microsoft Adventure cho máy tính của IBM Neowin

Nếu quan tâm, bạn có thể chơi phiên bản IBM của Microsoft Adventure trên trang web PCjs.org. Đây là cơ hội để tìm hiểu về thời kì quật khởi của game PC và những nỗ lực ban đầu của Microsoft trong lĩnh vực phát triển phần mềm, ngay cả trước khi những nền tảng MS-DOS hoặc Windows ra đời.