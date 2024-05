Tìm lại chính mình nhờ đặt niềm tin đúng vào bác sĩ thẩm mỹ

Ngọc Linh 27 tuổi, thuộc cộng đồng LGBT là một trong những nhân vật truyền cảm hứng về việc dám bước ra khỏi vùng kén an toàn để tìm lại chính mình. Từ lâu, Ngọc Linh đã ao ước có một ngoại hình đúng với con người mình, Linh muốn cơ thể trở nên mềm mại, nữ tính và thật sự xinh đẹp như các bạn nữ cùng trang lứa. Chính điều đó đã thôi thúc Linh tìm đến một cơ sở làm đẹp vào hai năm trước để nâng ngực. Nhưng chưa vui mừng vì được "làm con gái đúng nghĩa" thì ngực của Linh bắt đầu xuất hiện những biến chứng. Khi sờ vào cảm giác bị cứng, có nguy cơ bị thông khe, size ngực nhỏ hơn so với cơ thể, điều đó khiến Linh cảm thấy hối hận và tủi thân vô cùng.

Hình ảnh của Ngọc Linh trước khi đến với Dr Nguyên Giáp, ngực có dấu hiệu xơ cứng, size ngực không phù hợp với tỷ lệ cơ thể

Tuy vậy, Ngọc Linh vẫn không từ bỏ giấc mơ của mình. Rút kinh nghiệm từ những lần thẩm mỹ lỗi trước đó, Linh càng cẩn trọng hơn, cân nhắc kỹ lưỡng hơn, tìm hiểu rất nhiều địa điểm thẩm mỹ ở Thành phố, và cuối cùng quyết định đến với Phòng khám Chuyên khoa thẩm mỹ Dr Nguyên Giáp để được tư vấn và "chọn mặt gửi vàng".



Được biết, bác sĩ CKII Trần Nguyên Giáp từng đi tu nghiệp ở các nước phát triển về ngành làm đẹp. Bác là người có chuyên môn cao trong nghề, nên việc được bác theo sát quá trình thực hiện phẫu thuật đặt túi GCA Nagor - GC Aesthetics, Ngọc Linh cảm thấy rất an tâm.

Dr Nguyên Giáp là địa chỉ thẩm mỹ uy tín, hỗ trợ tối đa cho khách hàng khi có nhu cầu làm đẹp

Sau hơn một tháng có "vòng 1" mới, Ngọc Linh như được trở về với con người của mình, Linh tự tin và không còn ngại giao tiếp. Mỗi ngày, Linh đều thấy tích cực hơn và sống trọn vẹn hơn. Linh luôn quan niệm rằng: "Phẫu thuật thẩm mỹ không phải là điều gì đó đáng bị chê trách, bởi vì việc khao khát được thay đổi, được đẹp hơn mỗi ngày là nhu cầu chính đáng của tất cả mọi người. Với cá nhân Linh và bạn bè trong cộng đồng của mình, việc được sống với một cơ thể mà mình hài lòng là điều hết sức may mắn và trân quý".



Túi ngực GCA Nagor - GC Aesthetics - một sản phẩm có nguồn gốc từ nước Anh

Không riêng Ngọc Linh, nếu các bạn trong cộng đồng LGBT muốn thay đổi bản thân, có thể liên hệ Phòng khám Chuyên khoa thẩm mỹ Dr Nguyên Giáp số 54 Trần Huy Liệu, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM để được miễn phí 100% chi phí mua túi ngực GCA Nagor - GC Aesthetics khi thực hiện phẫu thuật nâng ngực. Túi ngực GCA Nagor - GC Aesthetics là dòng túi lâu đời cao cấp đến từ Anh Quốc, sản xuất từ gel silicon y tế, an toàn và mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao, có độ mềm mại tự nhiên và lớp bảo vệ vận động linh hoạt 360 chống tràn gel. Đảm bảo túi nâng ngực có độ nhô và độ đầy đặn, phù hợp cho mọi đối tượng kể cả những người thích vận động như tập gym, bơi lội,…



Túi ngực GCA Nagor - GC Aesthetics là dòng túi lâu đời cao cấp đến từ Anh Quốc. Nổi bật với tính chất ưu việt của Silogel™ thế hệ thứ 6: siêu đàn hồi nhưng lại vô cùng tự nhiên, mềm mại. Chính vì vậy mà túi ngực GCA Nagor - GC Aesthetics rất được lòng các bạn chuyển giới vì mang lại cảm giác chân thật, dễ chịu, giảm thiểu tình trạng lộ túi do ít mô cơ ngực. Lớp bảo vệ vận động linh hoạt 360 được thiết kế đặc biệt như một lớp rào chắn bền bỉ, phù hợp với mọi đối tượng kể cả những người thích vận động như tập gym, bơi lội,… Độ an toàn của túi ngực đã được chứng minh thông qua dữ liệu thực tế về việc giảm thiểu tối đa những tình trạng rách vỡ, co thắt bao xơ và BIA-ALCL.