Tìm lại khứu giác sau ca phẫu thuật 2 trong 1

Dù đã thăm khám ở nhiều nơi, hy vọng hồi phục của anh T. ngày càng xa dần. Khi tìm đến Bệnh viện Nam Sài Gòn, anh có cơ hội tìm lại điều tưởng chừng như đã mất.

Hành trình đi tìm nguyên nhân mất mùi kéo dài

Suốt hơn 1 năm mất khứu giác, anh T. sống trong cảnh "ăn mà chẳng biết ngon, nguy hiểm mà chẳng hay biết", khiến anh mất dần hứng thú với những bữa ăn, tinh thần sa sút, cuộc sống trở nên tẻ nhạt. Nguy hiểm hơn, anh không thể nhận ra mùi khói hay mùi khí ga rò rỉ - những tín hiệu cảnh báo quan trọng trong sinh hoạt hằng ngày.

Dù đã đến nhiều cơ sở y tế và thử nhiều phương pháp điều trị, khứu giác của anh vẫn không có bất kỳ dấu hiệu cải thiện. Tình cờ trong một lần đọc tin tức, anh biết đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn đã điều trị thành công cho 1 trường hợp mất mùi suốt 8 năm ròng, anh đã quyết định đến khám. Không ngờ rằng đây lại trở thành bước ngoặt lớn, mở ra tia hy vọng cho anh sau chuỗi ngày dài sống trong thế giới "không mùi".

Tại đây, anh được thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trương Khương - Giám đốc chuyên môn trực tiếp thăm khám và chỉ định thực hiện chụp CT-scan, nội soi tai mũi họng bằng hệ thống ống soi mềm Olympus hiện đại, cho phép quan sát sâu các hốc mũi nhỏ nhất để đánh giá chính xác tổn thương.

Kết quả cho thấy anh T. bị vẹo vách ngăn mũi nghiêm trọng, đồng thời xuất hiện hàng loạt polyp mũi ở nhiều vị trí như xoang sàng, xoang hàm, xoang trán và khe khứu giác (khe mũi - nơi có dây thần kinh khứu giác). Những tổn thương này chính là nguyên nhân gây tắc nghẽn đường thở, làm suy giảm khứu giác, từ đó dẫn đến tình trạng mất mùi.

Vì sao điều trị nội khoa không mang lại hiệu quả?

Theo bác sĩ Khương, tình trạng suy giảm hoặc mất khứu giác có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như viêm nhiễm do cảm cúm, viêm xoang cấp, nghẹt mũi mạn tính hoặc bất thường về cấu trúc mũi như vẹo vách ngăn, polyp mũi, thậm chí là khối u. Những yếu tố này đều góp phần cản trở luồng không khí đi qua vùng khứu giác, khiến người bệnh không còn khả năng cảm nhận mùi.

Với trường hợp mất mùi do viêm nhiễm, điều trị nội khoa bằng thuốc kháng viêm có thể giúp cải thiện. Mặc khác, khi nguyên nhân đến từ các tổn thương cấu trúc, việc phẫu thuật loại bỏ vật cản mới là giải pháp hữu hiệu để mở lại đường dẫn khí và khôi phục khứu giác.

Ca phẫu thuật 2 trong 1: Khắc phục toàn diện nguyên nhân

Để giải quyết tình trạng tắc nghẽn đường thở, thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trương Khương cùng ê kíp đã tiến hành đồng thời 2 kỹ thuật trong cùng 1 ca phẫu thuật: nội soi chỉnh hình vách ngăn và nội soi mở xoang sàng - hàm - trán để loại bỏ polyp mũi.

Ê kíp phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn và cắt polyp cho anh T. Ảnh: BVCC

Trong quá trình mổ, ê kíp sử dụng hệ thống Osseous Shaver - thiết bị hiện đại với đầu cắt siêu nhỏ và khả năng cắt - hút cùng lúc. Công nghệ này giúp loại bỏ mô bệnh nhẹ nhàng, giảm chảy máu và hạn chế tối đa tổn thương mô lành. Nhờ cơ chế tưới rửa liên tục, khoang mổ luôn sạch, giúp bác sĩ quan sát rõ và thao tác chính xác hơn, đồng thời rút ngắn thời gian gây mê.

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, toàn bộ vật cản được loại bỏ, đường thở của anh T. trở nên thông thoáng và cấu trúc mũi được bảo tồn tối ưu. Chỉ 2 ngày sau phẫu thuật, anh đã bắt đầu cảm nhận được một số mùi hương cơ bản - dấu hiệu cho thấy khứu giác đang phục hồi.

Anh T. xúc động chia sẻ: "Tôi cảm nhận sự thay đổi rất rõ rệt sau phẫu thuật. Dù chỉ mới là những mùi hương cơ bản nhưng điều đó đã mang lại cho tôi rất nhiều hy vọng. Cảm ơn bác sĩ Khương đã điều trị được tình trạng này của tôi".

Sau 2 tuần kết hợp điều trị thuốc tại nhà, khứu giác của anh phục hồi hoàn toàn, có thể nhận biết đầy đủ các mùi hương trong sinh hoạt hằng ngày. Hiện sức khỏe của anh T. ổn định, không còn biểu hiện bất thường và chất lượng cuộc sống cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ kiểm tra đường thở cho người bệnh sau 1 ngày phẫu thuật, đảm bảo quá trình hồi phục diễn ra an toàn Ảnh: BVCC

Không nên chủ quan khi gặp tình trạng mất mùi kéo dài

Mất khứu giác đôi khi chỉ là biểu hiện tạm thời của các tình trạng viêm nhiễm như cảm cúm, cảm lạnh hay viêm mũi xoang. Tuy nhiên, nếu tình trạng kéo dài và điều trị nội khoa không mang lại hiệu quả, người bệnh cần đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và tìm đúng nguyên nhân.

"Người bệnh không nên chủ quan khi gặp tình trạng mất mùi kéo dài vì điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe: ăn uống mất ngon, tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm do không phát hiện được mùi ôi thiu, không nhận ra khói hay khí gas dễ dẫn đến cháy nổ; thậm chí gây căng thẳng, lo âu và suy giảm chất lượng cuộc sống", thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trương Khương chia sẻ thêm.