Tìm người hẹn hò trên mạng, ai ngờ bị lừa tiền tỉ

Những kịch bản… hoàn hảo

Chị Trần Thị Phương Thảo, ngụ tại Q.7, TP.HCM, cho biết đã từng sử dụng ứng dụng hẹn hò để tìm người chia sẻ những câu chuyện cuộc sống. Sau đó, chị Thảo kết nối được với một chàng trai người nước ngoài, có ngoại hình, công việc và phong cách thời trang đúng "gu", nên quyết định tiến đến tìm hiểu nhiều hơn.

"Trong khoảng thời gian nói chuyện với nhau, người này dựng lên một kịch bản rất chi tiết về những câu chuyện yêu đương trong quá khứ, gia đình, bạn bè, tạo ra một hình ảnh người sống nội tâm, rất tình cảm. Đồng thời, người này thể hiện sự điềm đạm, cách chia sẻ lại rất chân thật, cho thấy trình độ cao, có hiểu biết và đời sống khá phong phú. Do vậy, mình nghĩ làm bạn với người như thế sẽ học hỏi được nhiều thứ", chị Thảo kể.

Không ít bạn trẻ tìm kiếm người yêu trên các ứng dụng hẹn hò, tình không có mà tiền tiêu tan THANH TRÀ

Khi trò chuyện được hơn 3 tháng, người này đề cập và khơi gợi cho chị Thảo sự tò mò về việc đầu tư mà anh ta đang thực hiện. Đối tượng này cũng chụp màn hình gửi chị về việc sinh lời trong các khoản đầu tư gần đây và cho biết cũng kiếm được kha khá tiền để dành dụm.

"Do lúc đầu số tiền đầu tư vào chưa quá lớn, mình nghĩ cũng không vấn đề gì nên đã nhờ hướng dẫn đầu tư, xem như là thử trải nghiệm cái mới. Ban đầu, đối tượng này hướng dẫn cho mình đầu tư các khoản nhỏ, một ngày khoảng 1 - 2 giao dịch và cũng thu được lời. Họ xây dựng một kịch bản rất hoàn hảo, không hối thúc, bắt ép dồn dập mà chỉ cho mình cách đợi thời cơ, dành dụm tiền để đầu tư vào những làn sóng tiềm năng hơn", chị Thảo chia sẻ về quá trình tiếp cận của đối tượng.

Khi đã có được lòng tin của chị Thảo, người đàn ông này lại nói đang có một "cơn sóng" đầu tư rất hiếm, thời gian và lượng người tham gia có hạn. Người đàn ông còn cho biết để tham gia thì tài khoản đầu tư phải có tầm 1 tỉ đồng, nếu không đủ tiền, anh ta sẽ chuyển cho chị Thảo mượn từ 200 - 300 triệu đồng. Về sau, người này chuyển tiền cho mượn thật và thế là chị Thảo bắt đầu an tâm hơn.

"Cuối cùng, mình đã gom hết số tiền thu được từ việc đầu tư trước đó, cộng thêm việc kêu gọi bạn bè cùng góp vốn vào. Ở 2, 3 lần đầu, họ để cho mình thắng nhưng sau đó thì mình thua sạch hết tiền trong tài khoản. Lúc đấy, mình mới nhận ra đã bị lừa và mất trắng tất cả", chị Thảo đau lòng nhớ lại.

Muôn kiểu lừa đảo

B.M.N (25 tuổi, ngụ tại TP.Hà Nội) cho biết từng tham gia ứng dụng hẹn hò với mong muốn tìm bạn bè trò chuyện, nếu hợp sẽ tiến xa hơn để yêu đương nghiêm túc nhưng trớ trêu thay lại gặp phải một kẻ… lừa đảo chuyên nghiệp. Sau khi kết nối và trò chuyện thông qua mạng xã hội được vài ngày, người này và N. có cuộc hẹn gặp mặt trực tiếp.

Nhiều nạn nhân lên mạng cảnh báo để người trẻ không mắc vào những bẫy lừa... êm ái CHỤP MÀN HÌNH

"Trong suốt buổi gặp, mình hỏi gì thì người này cũng giải đáp với thái độ rất điềm đạm và lịch sự. Người đó chia sẻ với mình về công việc, gia đình, bạn bè, những định hướng tương lai và mong muốn tìm được một người con gái chân thành để đi đến mối quan hệ lâu dài", N. kể.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ trò chuyện, người này mở lời nhờ N. chuyển tiền với lý do là thanh toán hộ hóa đơn lắp đặt mạng do tài khoản ngân hàng của anh ta đang bị khóa.

"Lúc đó người này nói cần gấp để làm việc và hứa sau khi mình chuyển sẽ ra cốp xe lấy tiền mặt trả lại ngay. Với đủ lý do thuyết phục, mình tin tưởng nên đã chuyển giúp", N. nhớ lại.

Lúc đưa N. về nhà, người này lại viện cớ quên mang theo ví và hứa sẽ trả sau. Những ngày tiếp theo, khi N. nhiều lần nhắc về việc còn nợ tiền, người này có thái độ cáu gắt, quay sang chửi mắng N., sau đó chơi trò… im lặng và biến mất.

Muôn kiểu lợi dụng các ứng dụng hẹn hò để lừa đảo CHỤP MÀN HÌNH

Khi N. chia sẻ câu chuyện này lên các diễn đàn, không ít người đồng cảnh ngộ từng rơi vào bẫy lừa của người này cho biết đối tượng đã "hành nghề" từ lâu trên nhiều ứng dụng hẹn hò và liên tục… thay tên đổi họ. Cũng may là N. chỉ mới bị lừa một số tiền chưa quá lớn.

Còn với L.N.A, sinh viên một trường ĐH ở Q.7, TP.HCM, cho biết bản thân đã từng rơi vào tình huống oái oăm trong quá trình tương tác với một đối tượng trên ứng dụng hẹn hò. Cụ thể, trong khoảng thời gian trò chuyện, đối phương thường xuyên đề cập tới việc mời A. đến nhà cùng nấu ăn. Lúc đầu, A. không đồng ý nhưng sau nhiều lần người này thuyết phục bằng những lời đường mật thì A. đã xiêu lòng và nhận lời.

"Hôm đó, anh ta đi chợ mua thức ăn và đến đón mình, cả 2 cùng lên nhà nấu ăn. Sau khi xong bữa, mình xin phép ra về nhưng người này thuyết phục ở lại để cùng nghe nhạc, chơi game. Tuy nhiên, mình cảm thấy không thoải mái nên muốn rời đi. Người này bắt đầu có những hành vi đụng chạm thân thể. Nhưng mình chống cự đến cùng, cảm thấy không thể tiếp tục, nên cuối cùng người này cũng mở cửa để mình đi về", A. nhớ lại.

Giữ "cái đầu lạnh" trước những bẫy lừa... êm ái

Thạc sĩ tâm lý Đặng Hoàng An, nguyên giảng viên Khoa Tâm lý học Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, khẳng định: "Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, các ứng dụng hẹn hò là một sân chơi đầy tiềm năng để người trẻ kết nối, mở rộng mối quan hệ, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro".

Thạc sĩ Hoàng An cho biết khi người trẻ đi học hay làm ăn xa nhà, chịu nhiều áp lực nên cảm giác cô đơn giữa chốn đông người là điều không tránh khỏi. Do đó, nhu cầu được chia sẻ càng tăng cao. Nhiều đối tượng trên các ứng dụng hẹn hò nắm bắt được tâm lý này và trở thành một người "lắng nghe hoàn hảo", tạo ra cảm giác an toàn khiến người tham gia dễ dàng sụp vào các bẫy lừa một cách... êm ái.

Bên cạnh đó, do nhiều người trẻ hiện nay thiếu kỹ năng, sự va chạm thực tế không nhiều nên khi đứng trước biển thông tin với những hình ảnh hào nhoáng, khả năng chắt lọc còn hạn chế và dễ rơi vào các tình huống xấu.

"Để hạn chế việc rơi vào những tình huống trên, người tham gia nên tập cho mình "cái đầu lạnh", tránh bị cảm xúc dẫn dắt. Tìm hiểu đối tác thật kỹ và nên chắt lọc thông tin của bản thân khi chia sẻ", thạc sĩ Hoàng An khuyên.

Đồng thời, thạc sĩ Hoàng An cho rằng nếu không may mắc phải những câu chuyện không như ý khi tham gia các ứng dụng hẹn hò thì tập thay đổi góc nhìn, đừng nên xem đó là thất bại mà tự dày vò, dằn vặt mình, hãy xem đó như một trải nghiệm, bài học cho tương lai. Đồng thời, mở lòng chia sẻ cảm xúc cho những người đáng tin cậy, thấu hiểu, để đừng rơi vào những trầm uất không lối ra.

Coi chừng bị tù chung thân

Trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội, đoàn luật sư TP.Hà Nội, cho biết hiện nay các ứng dụng hẹn hò đang ngày càng được sử dụng rộng rãi. Nhiều đối tượng lợi dụng các ứng dụng đó để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thậm chí là xâm phạm tới thân thể khi chưa được sự cho phép của đối phương.

Theo luật sư Tiền, người thực hiện hành vi phạm tội có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi chiếm đoạt. Nếu người thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 174 bộ luật Hình sự thì người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174, bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 với hình phạt thấp nhất là cải tạo không giam giữ và cao nhất là chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 – 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Bạn trẻ lên các trang mạng cảnh báo cho nhau CHỤP MÀN HÌNH

Đối với hành vi xâm phạm đến thân thể khi chưa được cho sự cho phép có thể bị xử lý hành chính với mức phạt tiền từ 5 – 8 triệu đồng theo Khoản 5, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Trong trường hợp nếu chứng minh được hành vi xâm phạm thân thể của đối phương đã xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự thì có thể truy cứu với tội làm nhục người khác được quy định tại Điều 155 bộ luật Hình sự 2015…

Luật sư Tiền khuyến cáo khi bị rơi vào bẫy của những kẻ lợi dụng ứng dụng hẹn hò để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm phạm đến thân thể, nạn nhân có thể tới trình báo cho cơ quan công an tại nơi vụ việc lừa đảo xảy ra, hoặc nơi cư trú. Đồng thời, người bị hại cần bình tĩnh, thu thập bằng chứng, chứng cứ chứng minh (có thể là nội dung tin nhắn trao đổi, địa chỉ trang web của đối tượng lừa đảo, nội dung ghi âm cuộc nói chuyện…) gửi kèm theo để có căn cứ cụ thể cung cấp cho cơ quan tố tụng.

Mặt khác, để tránh bị rơi vào bẫy lừa tiền, lừa tình, người sử dụng ứng dụng cần hết sức tỉnh táo, kiểm tra kỹ thông tin của đối tượng hẹn hò, cẩn trọng với những lời tán tỉnh; không cung cấp thông tin cá nhân khi chưa hiểu rõ nhau, luôn đặt mình vào vùng an toàn khi tham gia... Đồng thời, cần cảnh giác với các ứng dụng lạ, đặc biệt là chiêu trò "nạp tiền để được nhận ưu đãi, hoa hồng", không đăng nhập các đường liên kết lạ, không cung cấp hoặc nhập tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, mã OTP, số tài khoản của mình vào trang web hoặc đường liên kết lạ…