Tìm nhà vô địch lần 8 của Tiền Phong Golf Championship

Hôm nay (ngày 15.10) tại Hà Nội, ban tổ chức giải Tiền Phong Golf Championship công bố mùa giải 2024 thu hút sự quan tâm của các golfer lẫn người hâm mộ.

Theo đó, Tiền Phong Golf Championship 2024 diễn ra trên sân Kings Course - Kings Island Golf Resort (Đồng Mô, Hà Nội) vào ngày 2.11. Giải dành cho các golfer nam, nữ nghiệp dư, chia theo các bảng A, B, C, D và bảng tài năng trẻ. Các golfer sẽ thi đấu theo thể thức đấu gậy. Người chiến thắng từng bảng là người có điểm thấp nhất sau khi giải kết thúc (mỗi bảng sẽ có các giải nhất, nhì, ba), riêng bảng tài năng trẻ chỉ tranh giải vô địch dành cho golfer có thành tích tốt nhất. Ngoài ra còn có các giải kỹ thuật, giải thưởng Hole-In-One (đánh 1 gậy vào lỗ) tại hố số 6, số 14 và số 17 của sân Kings Course.

Nguyễn Đức Sơn là nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2024 ẢNH: BTC

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cho biết 7 mùa đã qua, giải "Golf vì tài năng trẻ Việt Nam" chào đón và khắc tên 7 nhà vô địch trên cúp vàng, trong đó có nhiều golfer trẻ đã thành danh trong làng golf Việt Nam và có chỗ đứng nhất định trên bản đồ golf khu vực, như: HCĐ SEA Games 32 Nguyễn Anh Minh, nhà vô địch golf quốc gia 2023 Nguyễn Nhất Long, nhà vô địch golf quốc gia 2024 Nguyễn Đức Sơn...

Ban tổ chức công bố Tiền Phong Golf Championship 2024 ẢNH: BTC

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong khuôn khổ giải "Golf vì tài năng trẻ Việt Nam" lần thứ 8 – năm 2024, Ban tổ chức tiếp tục lan tỏa chương trình: "Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường", hướng đến những sinh viên bị tác động trực tiếp bởi bão số 3 gây ra, để cùng chung tay, giúp các em sớm vượt qua mất mát, khó khăn và tiếp tục vững bước trên giảng đường đại học.

Nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2023, vô địch golf quốc gia 2024 Nguyễn Đức Sơn chia sẻ: "Đối với tôi, mỗi giải đấu tham gia đều cố gắng tốt nhất, thể hiện 100% khả năng. Theo tôi, các giải đấu trong nước, bao gồm các giải golf của Báo Tiền Phong, không thua kém các giải nước ngoài quá nhiều, cả về trình độ lẫn quy trình tổ chức".

Được biết Tiền Phong Golf Championship 2024 sẽ có thêm sự tham gia tranh tài của 3 golfer trẻ đội tuyển golf Việt Nam là Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng và Hồ Anh Huy.