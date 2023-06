Tìm ra hợp chất mới tiêu diệt siêu vi khuẩn kháng thuốc nhờ AI

Mới đây, nhờ sử dụng AI, các nhà khoa học đã tìm ra hợp chất có thể tiêu diệt siêu vi khuẩn kháng thuốc. Loại siêu vi khuẩn này được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xem là mối đe dọa nguy cấp.

Vi khuẩn Acinetobacter baumannii (A.baumannii) là loại vi khuẩn dễ lây nhiễm trong môi trường bệnh viện. Chúng có thể lây truyền qua các giọt bắn bay lơ lửng trong không khí hay qua các bề mặt. Tuy nhiên, đường lây phổ biến nhất là qua bàn tay chưa được vệ sinh kỹ, theo trang nghiên cứu y học ScienceDirect.

Bằng cách sử dụng công nghệ AI, các nhà khoa học đã tìm ra hợp chất tiêu diệt được siêu vi khuẩn kháng thuốc A.baumannii SHUTTERSTOCK

Những đối tượng dễ bị vi khuẩn A.baumannii tấn công nhất là những người có hệ miễn dịch suy yếu và trẻ sinh non. Hiện tại, vi khuẩn A.baumannii đã kháng hầu hết các loại kháng sinh. WHO xem vi khuẩn kháng thuốc là mối đe dọa lớn cho sức khỏe toàn cầu. Do đó, tìm ra thuốc kháng sinh mới là nhu cầu khẩn cấp.

Trong một nghiên cứu công bố mới đây, các nhà khoa học tại 2 trường của Mỹ là Đại học McMaster và Viện Công nghệ Massachusetts đã tìm ra hợp chất mới có khả năng tiêu diệt siêu vi khuẩn kháng thuốc A.baumannii, từ đó mở ra tiềm năng tạo ra kháng sinh mới cho nhân loại. Trong đó, AI trở loại công cụ chủ chốt giúp đạt được thành tựu này.

Nhóm nghiên cứu đã huấn luyện cho AI và dùng nó để sàng lọc khoảng 7.500 hợp chất để tìm ra những hợp chất có khả năng chống vi khuẩn A.baumannii. Hợp chất này có tên là Abaucin.

Trong thử nghiệm trên chuột, các nhà nghiên cứu nhận thấy kháng sinh Abaucin có thể điều trị hiệu quả vết thương nhiễm trùng do vi khuẩn A.baumannii kháng thuốc gây ra. Thí nghiệm Abaucin trên tế bào nuôi cấy bị nhiễm khuẩn cũng cho kết quả tương tự. Nghiên cứu công bố trên chuyên san Nature Chemical Biology.

AI có khả năng học hỏi cực kỳ nhanh, đặc biệt là phân tích và học hỏi các dữ liệu mà chúng đã tiếp xúc trong quá khứ. Nhờ đó, công nghệ này có thể sàng lọc hiệu quả hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ phân tích hợp chất có đặc tính kháng khuẩn để tìm ra loại phù hợp. Trước đây, kỹ thuật sàng lọc phân tử là thách thức lớn vì chúng mất thời gian, tốn kém và hạn chế về số lượng phân tử sàng lọc.

Các nhà nghiên cứu hy vọng phương pháp dùng AI mà họ sử dụng để tìm ra chất Abaucin có thể được dùng để tìm ra các loại kháng sinh mới để tiêu diệt các vi khuẩn kháng thuốc khác như Staphylococcus aureus (MRSA) và Clostridium difficile. Các vi khuẩn này khiến vết thương nhiễm trùng nghiêm trọng hơn, gây viêm phổi, nhiễm trùng huyết, viêm màng não, thậm chí tử vong, theo ScienceDirect.