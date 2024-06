Tìm thân nhân người đàn ông tử vong cạnh xe đạp ở Q.Bình Thạnh

Ngày 9.6, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong trên đường Nơ Trang Long, P.12.

Theo cơ quan công an, nạn nhân là người đàn ông lớn tuổi và chưa xác minh được danh tính do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân trong người.

Chiếc xe đạp của nạn nhân C.T.V

Theo điều tra, khoảng 9 giờ 25 ngày 8.6, người dân lưu thông trên đường Nơ Trang Long, đoạn qua địa bàn P.12 thì phát hiện 1 người đàn ông nằm bất động giữa đường nên báo tin công an khu vực.

Lực lượng chức năng có mặt xác định nạn nhân đã tử vong. Tại hiện trường, khuôn mặt nạn nhân có nhiều vết máu, cạnh đó là chiếc xe đạp bị ngã, không hư hỏng.

Công an Q.Bình Thạnh đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Công an Q.Bình Thạnh thông báo ai là thân nhân hoặc biết danh tính nạn nhân xin đến trụ sở Công an P.12, Công an Q.Bình Thạnh để cung cấp thông tin.