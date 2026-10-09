Tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ trong hang đá ở Lào

Ngày 9.10.2026, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết ngày 8.10, đơn vị đã cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Khăm Muồn, tại Lào.