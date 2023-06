Tìm thấy đồng hồ Patek Philippe gần 300 triệu bị mất ở sân bay Phú Quốc sau nửa năm

Sáng 17.6, cơ quan chức năng TP.Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức bàn giao chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá 278 triệu đồng của một Việt kiều Mỹ thất lạc vào cuối năm 2022 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Người nhận đồng hồ là anh Mạc Chí Công (38 tuổi), anh trai của chị Mạc Thanh Thảo, chủ nhân chiếc đồng hồ.

Buổi trao trả đồng hồ trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND TP.Phú Quốc HOÀNG TRUNG

Buổi trao trả chiếc đồng hồ có sự chứng kiến của lãnh đạo UBND TP.Phú Quốc, Công an tỉnh Kiên Giang và Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc.

Trao đổi với Thanh Niên sau khi nhận lại đồng hồ, anh Công xác nhận chiếc đồng hồ được trao trả hoàn toàn đúng với chiếc đồng hồ mà em gái anh đã báo mất vào cuối năm 2022.

Anh Công cho biết thêm, qua trao đổi, phía công an cho biết chiếc đồng hồ do một hành khách nhặt được ở sân bay Phú Quốc. Tuy nhiên, do không biết quy định nhặt của rơi phải trả lại và không biết được giá trị của tài sản nên người nhặt không trả lại.

Đồng thời, vị khách này di chuyển khá nhiều nơi nên quá trình xác minh, tìm kiếm mất nhiều thời gian.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 25.12.2022, gia đình chị Mạc Thanh Thảo (Việt kiều Mỹ) rời Phú Quốc để về TP.HCM trên chuyến bay VN6526 cất cánh lúc 9 giờ 55 phút sau 3 ngày du lịch tại đảo ngọc Phú Quốc.

Sau khi làm thủ tục, chị cùng chồng đến khu vực kiểm soát an ninh để vào khu vực chờ. Tại đây, chị để chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe trị giá 278 triệu đồng vào trong túi xách, sau đó để túi xách vào khay. Chị Thảo để chồng qua máy soi trước, rồi chị đẩy khay qua máy, chồng chị ở đầu bên kia nhận khay đựng túi. Sau đó, chị Thảo qua máy soi sau cùng với khay giầy.

Tuy nhiên, sau khi qua máy soi thì kiểm lại thì chiếc đồng hồ không còn trong túi xách. Lúc đó, chị chưa đi khỏi khu vực soi, vẫn đứng cách băng chuyền khoảng vài bước chân, kiểm các khay xung quanh đều không tìm thấy chiếc đồng hồ.

Sự việc mất đồng hồ ngay sau đó được chị Thảo trình báo Công an xã Dương Tơ, nơi Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tọa lạc.