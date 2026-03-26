Tìm thấy hài cốt nghi của chàng lính ngự lâm d'Artagnan lừng danh

Các quan chức nhà thờ và một nhà khảo cổ học hôm 25.3 cho biết rằng bộ hài cốt của chàng lính ngự lâm nổi tiếng người Pháp Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan có thể đã được tìm thấy trước bàn thờ trong một nhà thờ ở thành phố Maastricht của Hà Lan.

Nhà thờ Thánh Peter và Paul tại Maastricht (Hà Lan), nơi các nhà khảo cổ tìm thấy bộ hài cốt nghi của chàng lính ngự lâm Charles de Batz de Castelmore, còn được biết đến với tên d'Artagnan ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, các công nhân đã phát hiện ra một ngôi mộ chứa hài cốt người bên dưới lớp gạch sau khi một phần sàn nhà thờ Thánh Peter và Paul bị sụt lún vào tháng 2. Cơ quan chức năng đã khởi động tiến trình xác định danh tính bộ xương thông qua xét nghiệm ADN.

Nhà khảo cổ học Wim Dijkman nói rằng các nhà điều tra muốn xác minh chắc chắn liệu bộ hài cốt đó có phải là chàng lính ngự lâm nổi tiếng, người đã bị giết ở gần Maastricht hay không.

Nhà thờ trước đây đã được xác định có thể là nơi an nghỉ của Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan, người lính ngự lâm sống vào thế kỷ 17. ADN thu được từ xương hàm đang được xét nghiệm và so sánh với ADN của con cháu ông.

Phần mộ chứa bộ hài cốt vô tình được tìm thấy ngay trước bàn thờ tại nhà thờ, khi lớp gạch bị sụp xuống ẢNH: REUTERS

D'Artagnan là nhân vật lịch sử có thật, truyền cảm hứng cho đại văn hào Alexander Dumas xây dựng nhân vật d'Artagnan trong tiểu thuyết "Ba chàng lính ngự lâm" năm 1844.

Giống như nhân vật hư cấu, d'Artagnan phục vụ vua Louis XIV của Pháp và cuối cùng trở thành đội trưởng đội ngự lâm quân. Ông thiệt mạng trong cuộc vây hãm Maastricht của Pháp trong Chiến tranh Pháp - Hà Lan vào ngày 25.6.1673, sau khi bị trúng đạn súng trường vào cổ họng.

Nơi tìm thấy bộ hài cốt ẢNH: REUTERS

Nhà thờ nơi tìm thấy bộ hài cốt nằm gần địa điểm đóng quân của quân đội Pháp. Mặc dù d'Artagnan được tôn vinh như một anh hùng, việc vận chuyển thi hài ông trở về Paris trong cái nóng mùa hè thời đó được cho là rất khó khăn.

Phó tế Jos Valke cho biết ngoài bộ hài cốt, có thêm những manh mối khác tại địa điểm chôn cất, bao gồm một đồng xu có niên đại từ năm 1660 và một mảnh đạn chì.

Một bức thư viết vào thời đó cho biết d'Artagnan được chôn cất trên mảnh đất thánh. "Không nơi nào thiêng liêng hơn dưới một bàn thờ. Khi tổng hợp tất cả lại, điều đó có vẻ hợp lý với chúng tôi. Nhưng dĩ nhiên, chưa có gì chắc chắn cả", ông Jos Valke nói.