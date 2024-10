Tìm thấy nữ sinh lớp 11 ở TP.HCM 'mất tích' 6 ngày

Liên quan vụ việc TP.HCM: Nữ sinh mất tích nhiều ngày, gia đình cầu cứu khắp nơi đăng trên Báo Thanh Niên, ngày 11.10, Công an Q.5 (TP.HCM) đã tìm được em Lê Thị Minh T. (16 tuổi, nữ sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Q.8).

Cùng ngày, Công an Q.5 đang làm việc với gia đình và em T. để làm rõ lý do nữ sinh này được gia đình trình báo mất tích 6 ngày, mất liên lạc.

Bước đầu, công an xác định em T. bỏ nhà theo bạn bè nhưng không báo người thân. Đồng thời, T. cắt đứt mọi liên lạc làm gia đình hoang mang, lo lắng. Đến tối 10.10, công an tìm thấy em T. tại tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, theo thông tin trình báo của anh Lê Quốc D. (37 tuổi, cha của em T.), chiều 4.10, em T. mặc đồng phục thể dục, áo khoác ngoài ca rô màu xanh, đen và chạy xe máy hiệu Sirius (biển số 93B1 - 812.46) rời khỏi nhà ở Q.5 để đi học tại Q.8.

Tuy nhiên, sau đó, em T. không trở về nhà. Suốt nhiều ngày, gia đình đã đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy tung tích con gái. Mọi người gọi điện và liên lạc qua tài khoản mạng xã hội của em T. nhưng bất thành.

Anh D. cho hay, ngày trước, gia đình ông sinh sống ở Q.Bình Tân, sau đó vì công việc nên khoảng 1 năm nay cả nhà chuyển về Q.5 sinh sống. Em T. hiện là nữ sinh lớp 11 của Trường THPT Nguyễn Văn Linh (Q.8, TP.HCM).

T. có học lực khá và trước khi mất tích, nữ sinh không có biểu hiện bất thường.

Gia đình sau đó đã đến Công an Q.5 (nơi gia đình ở), Công an Q.8 (nơi em T. học) và Công an Q.Bình Tân (gia đình nghi T. bỏ nhà theo bạn có nhà ở quận này) để trình báo vụ việc.