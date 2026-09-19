Tìm thấy thi thể bé trai trong vụ cha con bị điện giật rơi xuống sông

Sáng 19.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Dư Thanh Hưng, Chủ tịch UBND xã Long Khánh (tỉnh Đồng Tháp), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai 12 tuổi trong vụ cha con bị điện giật, rơi xuống sông mất tích xảy ra tại cụm bè cá trên sông thuộc ấp Long Châu.

Theo thông tin ban đầu, tối 18.9, Công an xã Long Khánh tiếp nhận tin báo về vụ việc 2 người bị điện giật, ngã xuống sông mất tích tại khu vực cụm bè cá ở ấp Long Châu. Hai nạn nhân được xác định là ông N.V.H (41 tuổi) và con trai N.N.H (12 tuổi).

Thời điểm xảy ra sự việc, trên bè cá có ông H., vợ ông H. là bà N.T.H, cùng con trai. Sau bữa cơm, ông H. phát hiện con trai bị điện giật nên nắm tay kéo con ra, dẫn đến cả hai cùng bị điện giật và rơi xuống sông.

Thấy chồng và con gặp nạn, bà N.T.H tìm cách rút phích cắm điện rồi di chuyển sang bè cá gần đó nhưng cũng bị điện giật. Hai người khác có mặt tại cụm bè cá đã hỗ trợ cứu bà N.T.H và ngắt cầu dao tổng. Sau sự việc, ông H. cùng con trai rơi xuống sông mất tích. Còn người vợ sức khỏe đã ổn định.

Ngay trong đêm, Công an xã Long Khánh phối hợp lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, khu vực xảy ra tai nạn nước sâu, nhiều bè cá liền kề, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu hộ.

"Sau khi tìm được thi thể của cháu N.N.H, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm người cha. Chính quyền địa phương cũng đang tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân", ông Hưng cho hay.