Tìm thấy thi thể nam thiếu niên mất tích dưới kênh nước khi tắm cùng nhóm bạn

Chiều tối 3.4, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an TP.Thuận An tìm thấy thi thể nam thiếu niên mất tích dưới kênh nước thuộc xã An Sơn, TP.Thuận An sau khi đi tắm cùng nhóm bạn.



Chiều cùng ngày, khi trời đang mưa, một nhóm thiếu niên khoảng 12 tới 15 tuổi rủ nhau ra kênh nước gần cống Cầu Quay (ấp An Mỹ, xã An Sơn) tắm. Khi đang tắm thì nhóm thiếu niên phát hiện một người mất tích nên đã hốt hoảng tìm người giúp đỡ. Do các em gặp nhau trong lúc đi đá bóng nên không biết tên tuổi và gia đình ở đâu.

Thi thể nam thiếu niên được tìm thấy cách vị trí mất tích khoảng 20 m Đ.T.

Nhận được tin báo, hàng chục chiến sĩ thuộc lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an TP.Thuận An nhanh chóng có mặt và dùng các dụng cụ, máy móc lặn tìm thiếu niên mất tích. Nhiều người dân hiếu kỳ cũng đã tập trung quanh khu vực này để hỗ trợ tìm kiếm dọc theo bờ kênh.

Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, người nhái phát hiện thiếu niên này dưới lớp cỏ mọc um tùm, cách nơi cả nhóm tắm khoảng 20 m.

Hiện thi thể nam thiếu niên vẫn chưa xác định được danh tính và nhân thân, lai lịch.