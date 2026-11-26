Sinh viên Western Sydney Việt Nam nhận bằng tốt nghiệp trong buổi lễ ẢNH: WSU

Nhà tuyển dụng muốn nghe câu chuyện đằng sau CV

Theo Cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15 - 24 tuổi trong quý 3/2026 là 9,07%, còn tỷ lệ thất nghiệp chung trong độ tuổi lao động 9 tháng đầu năm 2026 là 2,22%.

Ở phía doanh nghiệp, khảo sát triển vọng tuyển dụng quý 4/2026 của ManpowerGroup với 285 đơn vị tại Việt Nam ghi nhận 52% dự kiến tăng nhân sự. Nhu cầu tuyển dụng vẫn luôn có, nhưng cơ hội cho ứng viên còn tùy vị trí và yêu cầu công việc.

Với ứng viên ít kinh nghiệm như sinh viên mới ra trường, nhà tuyển dụng dựa vào đâu để lựa chọn?

Ông Shawn VanDerziel - Chủ tịch kiêm CEO Hiệp hội Các trường đại học và nhà tuyển dụng Mỹ (NACE) - nhấn mạnh các bạn cần đưa ra ví dụ về kỹ năng mình có. Những ví dụ ấy có thể đến từ môn học, hoạt động ngoại khóa hoặc công việc từng làm, rồi được liên hệ với vị trí ứng tuyển.

Chẳng hạn, một sinh viên ghi "làm việc nhóm" trong CV cần sẵn sàng giải thích nhóm thực hiện nhiệm vụ gì, mình phụ trách phần nào và đã xử lý bất đồng ra sao. Khi nói có khả năng giải quyết vấn đề, ứng viên cần kể được cách mình tìm thông tin, cân nhắc lựa chọn và đi đến quyết định.

Ông James Reed - lãnh đạo hãng tuyển dụng Reed - cũng khuyên người tìm việc chỉ rõ mình đã sử dụng kỹ năng được yêu cầu ở đâu. Ông gợi ý người trẻ, đặc biệt là sinh viên, tích lũy kinh nghiệm qua việc bán thời gian, tình nguyện hoặc dự án cộng đồng trước khi tốt nghiệp. Những trải nghiệm ấy giúp ứng viên có chất liệu để trả lời câu hỏi sâu hơn trong buổi phỏng vấn.

Western Sydney Việt Nam đưa sự chuẩn bị nghề nghiệp vào quá trình học

Mỗi sinh viên Western Sydney Việt Nam đều có một hành trình trưởng thành riêng cho mình ẢNH: WSU

Với phụ huynh, điều này đặt ra câu hỏi khi chọn trường đại học cùng con: Trong những năm đại học, con sẽ được giao việc gì, làm với ai và học cách chịu trách nhiệm ra sao?

Muốn có chuyện "để kể" trong buổi phỏng vấn đầu tiên, sinh viên cần được thử sức ngay trong môi trường đại học.

Tại Western Sydney Việt Nam, sự chuẩn bị nghề nghiệp được tổ chức qua nhiều hình thức, từ dự án trong môn học, hoạt động hướng nghiệp đến trải nghiệm tại doanh nghiệp. Mỗi hình thức tạo cơ hội để người học vận dụng kiến thức, nhận góp ý và hiểu rõ hơn khả năng của mình trong môi trường thực tế.

TS Douglas Foster - Hiệu trưởng Western Sydney Việt Nam - cho biết chương trình Western Sydney Việt Nam tích hợp nhiều dự án nhóm, nghiên cứu tình huống và mô phỏng trong suốt quá trình học.

Điển hình, CareerHub VN là dự án hướng nghiệp tại Western Sydney Việt Nam, tổ chức các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, phát triển kỹ năng và cung cấp thông tin tuyển dụng cho sinh viên. Thông qua các buổi hội thảo, giao lưu với chuyên gia và tham quan doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội tìm hiểu thị trường lao động, môi trường làm việc và nhận diện rõ hơn điểm mạnh của bản thân.

Trong khi đó, chương trình thực nghiệm tại doanh nghiệp Externship Talent Accelerator (ETA) tạo cơ hội cho sinh viên học qua công việc và dự án thực tế. Chương trình giúp sinh viên Western Sydney Việt Nam tiếp xúc với doanh nghiệp từ năm nhất, tham gia nhiệm vụ và nhận đánh giá từ người quản lý. Nhờ vậy, các bạn từng bước làm quen với yêu cầu, áp lực công việc, rèn kỹ năng giải quyết vấn đề và hiểu thêm về hướng nghề nghiệp mình đang cân nhắc.

Cách tiếp cận ấy cũng được thể hiện trong từng môn học. Ở môn Derivatives (Tài chính phái sinh), TS Nguyễn Văn Phúc xây dựng các phòng thí nghiệm tương tác để sinh viên thay đổi biến số thị trường và quan sát kết quả định giá. Khi điều kiện thay đổi, người học có thể kiểm tra lại cách phân tích, tìm hiểu vì sao kết quả khác đi và liên hệ với kiến thức đã học.

Trong môn Professional Careers and Employability (Nghề nghiệp chuyên nghiệp và năng lực việc làm), sinh viên được hướng dẫn nhận diện điểm mạnh, điểm cần cải thiện và tìm hiểu thị trường nghề nghiệp. Có lần, các sinh viên phải làm việc nhóm để sản xuất phim tài liệu dài 10 - 15 phút, từ lên ý tưởng đến hoàn thiện sản phẩm. Quá trình đó đòi hỏi các thành viên phân công, sắp xếp thời gian và phối hợp để đi đến kết quả chung.

Với phụ huynh đang đồng hành cùng con chọn trường, nhìn vào bức tranh những năm đại học của con như ở Western Sydney Việt Nam cũng là một cơ sở cho những sự lựa chọn. Khi nhà tuyển dụng hỏi "Em đã từng làm gì?", người trẻ có thể bắt đầu từ một sản phẩm, một quyết định đã đưa ra hoặc một khó khăn từng cùng nhóm giải quyết. Câu trả lời cho công việc đầu tiên được chuẩn bị từ những lần thử sức như thế.

Cử nhân Western Sydney là chương trình được triển khai thông qua quan hệ hợp tác đào tạo giữa Đại học Western Sydney (Úc), Trường Tài năng UEH.ISB và Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Sinh viên có thể theo học các chương trình cử nhân Kinh doanh, Truyền thông và Khoa học dữ liệu ứng dụng, nhận bằng do Đại học Western Sydney cấp khi đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp.

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