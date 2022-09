Timothée Chalamet đầy sexy lưỡng tính gây choáng ở LHP Venice 2022

Ngày 2.9, nam diễn viên Timothée Chalamet (26 tuổi) dự buổi ra mắt bộ phim mới nhất anh đóng là Bones and All trong bộ trang phục đỏ của nhà thiết kế Haider Ackermann.

Chalamet gây sốc khi mặc một chiếc áo hai dây hở lưng đầy nữ tính với chiếc khăn quàng cổ đính kèm và quần tây ôm sát. Ngôi sao Dune hoàn thiện vẻ ngoài với đôi bốt đen cùng nhiều loại vòng tay và nhẫn bạc.

Thiết kế này dường như được lấy cảm hứng từ bộ sưu tập quần áo may sẵn mùa xuân 2018 của Ackermann, được các mẫu nữ thể hiện.

“Tôi thích việc anh ấy phá vỡ những khuôn mẫu nhất định và tạo ra phong cách riêng của mình”, một người hâm mộ chia sẻ trong khi người khác tweet: “Timothée Chalamet là người đàn ông gợi cảm đặc biệt nhất còn sống... Không ai có thể quên được anh ấy”.

Buổi ra mắt phim Dune tại LHP Venice năm ngoái, nam diễn viên từng được đề cử giải Oscar bước ra thảm đỏ trong bộ trang phục đen của Ackermann với trang sức Cartier và đôi bốt da bóng.

Năm 2019, Chalamet bước trên thảm đỏ ra mắt phim The King tại LHP Venice trong bộ vest xám bạc của Ackermann.





Bộ phim Bones and All là sự tái hợp của Chalamet với đạo diễn Ý Luca Guadagnino nổi tiếng qua tác phẩm Call Me By Your Name. Khán giả tại buổi ra mắt phim ở Venice say mê Bones and All. Phim nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt dài 8,5 phút, dài nhất và nhiệt tình nhất tại LHP tính cho đến nay, đánh bại kỷ lục trước đó khi Tar, một bộ phim có sự tham gia của ngôi sao Cate Blanchett trong vai một nhà soạn nhạc bị tra tấn, được hoan nghênh trong 6 phút.

Timothée Chalamet vào vai Lee, một thanh niên xanh xao bắt đầu chuyến du hành trên đường với một người phụ nữ mà anh ta gặp, người có chung một quá khứ rắc rối không kém. Cuộc phiêu lưu được đánh dấu bằng sự tự khám phá và giết người. Trong một cảnh quay tại một lễ hội hóa trang, Lee quyến rũ một người đàn ông, gợi ý rằng anh ta là người song tính (hoặc có thể là lưỡng tính), nhưng cuối cùng anh ta lại yêu phụ nữ.

Bones and All dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Camille DeAngelis. Nhà văn David Kajganich chuyển thể thành kịch bản phim. Đáng chú ý, Bones and All là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Guadagnino được quay tại Mỹ. Guadagnino gọi vai diễn của Chalamet trong Bones and All là một sự đau lòng.

“Lần thứ hai tôi đọc cuốn Bones and All, tôi nghĩ chỉ Timothée mới có thể đóng vai này. Anh ấy là một nghệ sĩ tuyệt vời và khi nhìn thấy anh ấy bay bổng như cách anh ấy từng làm trong phim, tôi cảm thấy tự hào về anh ấy. Nhân vật này là một cái gì đó rất mới mẻ đối với Timothée vừa đáng yêu vừa đau lòng”, đạo diễn Guadagnino nhìn nhận.

Guadagnino (51 tuổi) có một lịch sử phong phú tại LHP Venice. Bộ phim đầu tay do anh đạo diễn The Prot Characts ra mắt tại LHP Venice 1999. Các bộ phim I Am Love, A Bigger Splash và Suspiria của anh cũng được công chiếu lần đầu tại LHP Venice.

Ngoài Timothée Chalamet, dàn diễn viên trong phim còn có Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Jessica Harper, Chloë Sevigny, Francesca Scorsese, David Gordon Green. MGM sẽ phát hành Bones and All tại các rạp vào ngày 23.11.