Liên hoan phim Venice 2022 khai mạc trong tâm thế quên đi Covid-19

Sự hụt hẫng về cảm xúc thời đại dịch vẫn vang vọng trong nhiều bộ phim khi không ít gia đình đang phải đối mặt với chấn thương cùng sự xuất hiện một thế hệ tài năng mới tại LHP Venice năm nay.

Đối với những người hâm mộ điện ảnh, đây sẽ là sự trở lại bình thường tại LHP lâu đời nhất thế giới. Khán giả có thể chào đón các ngôi sao đến thảm đỏ Lido trong 11 ngày diễn ra LHP.

“Năm ngoái chúng tôi đã bỏ lỡ bầu không khí vui nhộn, tâm trạng phấn khích của khán giả muốn thấy tài năng trên thảm đỏ”, giám đốc LHP Venice Alberto Barbera nói với Reuters.

Được coi là bệ phóng cho các ứng cử viên giải Oscar, LHP Venice ngày càng trở nên quan trọng đối với các nhà sản xuất muốn giới thiệu một số bộ phim bắt mắt nhất.

Timothée Chalamet, Ana de Armas, Sadie Sink, Harry Styles và Florence Pugh chỉ là một số trong thế hệ ngôi sao mới, những người sẽ sánh vai với những ngôi sao được yêu thích như Penelope Cruz, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Christoph Waltz...

Barbera nói thêm: “Tôi nghĩ rằng chúng ta đang phải đối mặt với sự đổi mới từ thế hệ tài năng và các nhà làm phim. Tất nhiên đây là tương lai của điện ảnh”.

LHP Venice tập hợp nhiều bộ phim từ các quốc gia và nền văn hóa khác nhau và dường như có chủ đề tương tự xuyên suốt: những gia đình đang đấu tranh để vượt qua chấn thương và hỗn loạn sau đại dịch.





Ông Barbera nhận định: “Đại dịch đã tạo ra rất nhiều vấn đề trong các gia đình... và hầu hết các bộ phim chúng tôi chiếu trong LHP đều phản ánh tình trạng này, được kể với giọng khá tối”.

Mở đầu là bộ phim White Noise của đạo diễn Noah Baumbach, với sự tham gia của Adam Driver và Greta Gerwig, mang lại sự hài hước vì cho thấy nỗ lực của một gia đình Mỹ đối phó với cuộc sống hằng ngày ngay cả khi họ đối mặt với thảm họa.

The Son có sự tham gia của Hugh Jackson, cho thấy một gia đình đang vật lộn để đoàn tụ sau khi tan vỡ, trong khi The Eternal Daughter theo chân một nữ nghệ sĩ - do Swinton thủ vai - khi cô đối mặt với những bí mật bị chôn giấu từ lâu của người mẹ già.

The Whale của đạo diễn Darren Aronofsky, miêu tả một người đàn ông béo phì (Brendan Fraser) đang cố gắng kết nối lại với cô con gái bị ghẻ lạnh. Other People's Children của Rebecca Zlotowski, Love Life của Koji Fukada, Saint Omer của Alice Diop, Our Ties của Roschdy Zem, L'Immensita của Emanuele Crialese… đều đặt các khía cạnh cuộc sống gia đình vào trọng tâm các bộ phim.

Một trong những bộ phim được mong đợi nhất là Blonde của Andrew Dominik, có nữ diễn viên gốc Cuba Ana de Armas thể hiện ngôi sao Marilyn Monroe từ khi còn là một đứa trẻ không mong muốn trở thành ngôi sao đến khi bước lên đài danh vọng, được săn đón và gặp vô số rắc rối.

Trong khi nhiều sự chú ý đang tập trung vào giải thưởng chính, một số bộ phim được chiếu nhưng không tranh giải như phim kinh dị Don't Worry Darling do Olivia Wilde đạo diễn và Florence Pugh và Harry Styles đóng chính với nhiều cảnh nóng hấp dẫn.

LHP Venice lần thứ 79 diễn ra từ 31.8 đến 10.9 tại Venice (Ý) với thành phần ban giám khảo gồm: Julianne Moore (trưởng ban), Mariano Cohn, Leonardo Di Costanzo, Audrey Diwan…