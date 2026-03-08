Timothée Chalamet 'vạ miệng', nguy cơ trượt giải Oscar

Timothée Chalamet đang trở thành cái tên đầy tranh cãi vì "vạ miệng" ở thời điểm đang chạy đua gắt gao cho giải Oscar 2026 ẢNH: REUTERS

Theo People, mọi chuyện bắt đầu khi Timothée Chalamet thảo luận với Matthew McConaughey trong buổi tọa đàm cách đây ít lâu trên Variety và CNN. Cả hai thảo luận về xu hướng làm phim hiện nay, nhất là khi nhiều nhà làm phim cố gắng duy trì sức hút của rạp chiếu trước sự bùng nổ của những nền tảng phát trực tiếp. Trong lúc trao đổi, "chàng thơ" chia sẻ: "Tôi không muốn làm việc trong lĩnh vực ballet, opera hay những thứ mà người ta cứ hô hào rằng hãy giữ chúng tồn tại dù chẳng ai quan tâm đến nữa". Dường như nhận ra rằng phát ngôn của mình có thể gây tranh cãi, tài tử này cho biết mình vừa mất một số khán giả và cười: "Tôi chỉ nói bừa thôi".

Bình luận của Timothée Chalamet nhanh chóng được chia sẻ lại và trở thành đề tài gây tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng ngôi sao sinh năm 1995 không cố ý coi thường, hạ bệ ai hay không quan tâm đến các bộ môn nghệ thuật như ballet, opera. Người hâm mộ lấy dẫn chứng bà, mẹ, chị gái của anh là vũ công cống hiến cho sân khấu. Họ cho rằng tài tử chỉ phàn nàn về việc ngày nay ballet và opera đang trở thành loại hình nghệ thuật kén khán giả.

Trong khi đó, nhiều bình luận đánh giá Timothée Chalamet có thái độ ngạo mạn, cho thấy tầm nhìn hạn hẹp khi xem thường các bộ môn nghệ thuật lâu đời. Thậm chí, Isabelle Leonard - ca sĩ opera từng thắng giải Grammy, cho biết bà sốc khi một ngôi sao thành công đến vậy lại có thể phát ngôn thiển cận khi nêu quan điểm về nghệ thuật.

Deepa Johnny - ca sĩ opera người Canada, nhấn mạnh đây là quan điểm đáng thất vọng. Vị này đề cao sự kỳ diệu của sân khấu trực tiếp, ballet và opera và khẳng định tác động của những loại hình này rất lâu dài và có thể thay đổi cuộc sống.

Vũ công ballet Victor Caixeta (Brazil) cũng đáp trả bằng cách nhấn mạnh nghệ thuật ballet, opera đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. "Liệu phim của bạn còn được xem sau 300 năm nữa không?", nghệ sĩ này bày tỏ.

Tài tử liên tục bị dân mạng, cộng đồng opera, ballet "réo tên" sau phát ngôn gây sốc ẢNH: REUTERS

Nhà hát Metropolitan Opera (Mỹ) cũng đáp trả bình luận "không ai quan tâm" của Timothée Chalamet bằng cách đăng video ghi lại cảnh những con người đang cống hiến trên sân khấu và ở hậu trường cùng cảnh nhà hát chật kín khán giả. Video đính kèm chú thích: "Cái này dành cho anh, Timothée Chalamet", thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem trên TikTok.

Còn nhà hát Seattle Opera (Mỹ) hôm 7.3 thì đăng thông báo giảm 14% cho một số hạng vé của vở Carmen đối với những khán giả áp dụng mã khuyến mãi "Timothee". Đơn vị này cũng nhắn nhủ nam diễn viên 9X: "Timmy, nếu muốn thì bạn cũng có thể dùng mã này nhé!".

Nhà hát LA Opera (Mỹ) châm biếm: "Tiếc quá, Timothée Chalamet. Chúng tôi rất muốn tặng anh vé xem vở Akhnaten miễn phí, nhưng vé sắp bán hết rồi. Vẫn còn vài chỗ ngồi để mua nếu anh nhanh tay". Những động thái này nhận được sự hưởng ứng của hàng ngàn khán giả.

Timothée Chalamet tiêu tan giấc mơ Oscar?

Nhiều người cho rằng Timothée Chalamet sẽ trượt Oscar năm nay vì "vạ miệng" ẢNH: REUTERS

Phát ngôn gây tranh cãi khiến Timothée Chalamet mất đi lượng lớn người ủng hộ. Không ít ý kiến cho rằng ngôi sao này không xứng đáng với giải Oscar. Nếu trước đó, anh được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho tượng vàng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thì giờ đây nhiều dân mạng mỉa mai tài tử này vừa tự "đào hố chôn mình". Đáng nói, video gây sốc của nam diễn viên được lên sóng ở thời điểm Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đang tiến hành bỏ phiếu cho các hạng mục ở Oscar lần thứ 98. Nhiều nhà quan sát nhận định lần "vạ miệng" này có thể tác động đến kết quả bỏ phiếu. Ngoài ra, nhiều vấn đề nhạy cảm liên quan đến Timothée Chalamet cũng bị dân tình "khui" lại, khiến hình tượng của "chàng thơ" đình đám này bị sứt mẻ không ít.

Bên cạnh ý kiến cho rằng cơ hội Timothée Chalamet thắng Oscar đã giảm sút đáng kể. Số khác đánh giá màn trình diễn của anh trong Marty Supreme không thực sự vượt trội khi xếp cạnh dàn sao kỳ cựu như Leonardo DiCaprio, Wagner Moura hay tạo được tác động như ngôi sao da màu Michael B. Jordan. Năm nay, Timothée Chalamet có chiến lược chạy đua giải thưởng rất mạnh song chiến dịch cũng gây ra tác dụng ngược khi nhiều người cảm thấy ứng viên này đang được thổi phồng quá mức.

Dù vậy, Oscar vẫn luôn có những pha "lật kèo" và đường đua nam chính năm nay được đánh giá là khó đoán định.