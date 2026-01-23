Cụ ông Bùi Thanh Thủy (pháp danh Quảng Tịnh), sinh năm 1927, tại xã An Bình, Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp - là thân phụ của ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland, đã từ trần lúc 21 giờ 30 phút ngày 22.01.2026 (nhằm ngày 4 tháng chạp năm Ất Tỵ), thượng thọ 100 tuổi.

Linh cữu được quàn tại tư gia số 36 Nguyễn Đăng Giai, P.An Khánh, TP.HCM.

Lễ nhập quan lúc 7 giờ 00 phút ngày 23.1.2026 (nhằm ngày 5 tháng chạp năm Ất Tỵ), lễ động quan lúc 5 giờ 30 phút ngày 25.1.2026 9 (nhằm ngày 7 tháng chạp năm Ất Tỵ).

Sau đó linh cữu được gia đình đưa về Phủ thờ Gia tộc tại xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp. Lễ an táng vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 25.1.2026 (nhằm ngày 7 tháng chạp năm Ất Tỵ) tại Phủ thờ Gia tộc Bùi Phan (Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp).

Báo Thanh Niên vô cùng thương tiếc và thành kính gửi lời chia buồn cùng gia đình.