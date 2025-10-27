Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tin cực vui: Việt Nam đoạt HCV đầu tiên ở Đại hội thể thao trẻ châu Á

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
27/10/2025 23:08 GMT+7

Tin vui từ Bahrain hôm nay khi đô cử người Khánh Hòa Nguyễn Thành Duy xuất sắc mang về cho thể thao Việt Nam tấm HCV đầu tiên ở Đại hội thể thao trẻ châu Á.

Nguyễn Thành Duy giải cơn khát vàng cho thể thao Việt Nam

Sau những ngày thi đấu chỉ đoạt HCB, HCĐ, đến hôm nay các thành viên đoàn thể thao Việt Nam mới vỡ òa niềm vui khi VĐV 16 tuổi Nguyễn Thành Duy giải cơn khát vàng ở môn cử tạ tại Đại hội thể thao trẻ châu Á.

Cụ thể ở chung kết hạng cân 65 kg nam, Nguyễn Thành Duy xuất sắc đánh bại các đối thủ của Trung Quốc, Kazakhstan, CHDCND Triều Tiên, Ả Rập Xê Út, Indonesia, Philippines, Malaysia, Kyrgyzstan khi đoạt HCV nội dung cử đẩy với thành tích 156 kg.

Tin cực vui: Việt Nam đoạt HCV đầu tiên ở Đại hội thể thao trẻ châu Á - Ảnh 1.

Nguyễn Thành Duy (giữa) xuất sắc đoạt HCV cử tạ ở Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 tại Bahrain

ẢNH: TTVN

Diễn biến phần thi chung kết hạng cân này diễn ra đầy hấp dẫn. Ở cử giật, Nguyễn Thành Duy chỉ xếp hạng 4 với thành tích 120 kg. Tuy nhiên sang cử đẩy, đô cử quê Khánh Hòa thực hiện thành công mức 156 kg, qua đó đánh bại Wang Bohang (Trung Quốc, thành tích 155 kg) để đoạt tấm HCV quý giá.

Trước đó đoàn thể thao Việt Nam đoạt 5 HCB, 6 HCĐ ở các môn điền kinh, cử tạ, muay, taekwondo. Đoàn thể thao Việt Nam cử 75 thành viên tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 tại Bahrain từ ngày 22 - 31.10.

